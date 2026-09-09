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Vražedný návrat Dexter: Vzkříšení brzy na SkyShowtime

DNES! | redakce | tisk | názory

Dvacet let poté, co si nejoblíbenější sériový vrah na světě poprvé podmanil diváky, se Dexter Morgan vrací do New Yorku v dlouho očekávané druhé řadě seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení). Ta bude od 31. října v Česku exkluzivně ke zhlédnutí na SkyShowtime, s novými epizodami dostupnými každý týden.

V hlavní roli Dextera Morgana se představí držitel ceny SAG Award® a Zlatého glóbu Michael C. Hall (Dexter®, Odpočívej v pokoji (Six Feet Under)).

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

Ve druhé řadě seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení), za níž stojí showrunner a výkonný producent nominovaný na cenu Emmy Clyde Phillips, se Dexter Morgan (Michael C. Hall) ocitá mezi dvěma zabijáky - jeden je nechvalně proslulý, zatímco druhý terorizuje New York způsobem, jaký nikdo nečekal. Dexter se přitom musí vypořádat i se svým dosud největším nepřítelem: krizí středního věku. Harrison (Jack Alcott) pokračuje vlastní cestou za spravedlností a otce se synem čeká jejich dosud nejtemnější kapitola.

Po Hallově boku se vracejí Uma Thurman, Jack Alcott, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Desmond Harrington a James Remar.

Dan Stevens, držitel ceny Emmy Bokeem Woodbine, Nona Parker Johnson a držitel cen Emmy, Olivier a Zlatého glóbu Brian Cox se v druhé sezóně připojí k obsazení v pravidelných rolích. Krysten Ritter se rovněž vrací v roli hostující herečky a Gabriel Luna se v této sezóně připojí jako hostující herec.

Seriál Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení) pochází ze studií Paramount Television a Counterpart Studios. Výkonnými producenty seriálu jsou držitel nominace na cenu Emmy Clyde Phillips (jenž zároveň působí jako showrunner), Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Tony Hernandez a Lilly Burns. Mezi další výkonné producenty patří také John Goldwyn a Sara Colleton spolu s Veronicou West, Kirsou Rein a dvojicí Tanner Bean a Katrina Mathewson. Distribuci zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

Všechny řady seriálů Dexter, Dexter®: New Blood (Dexter: Nová krev) a Dexter®: Original Sin i první řada Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení) jsou už nyní k dispozici ke zhlédnutí na SkyShowtime.

zdroj: SkyShowtime

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