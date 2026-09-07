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Druhá řada seriálu Marshals od října na SkyShowtime

DNES! | redakce | tisk | názory

SkyShowtime dnes zveřejnila trailer a plakát k druhé řadě Marshals, nadupaného seriálu od tvůrců Yellowstone, který bude dostupný ke streamování exkluzivně na platformě od 9. října.

Luke Grimes se opět představí jako hlavní postava seriálu Marshals, Kayce Dutton. Dutton nechává ranč Yellowstone za sebou a přidává se k elitní jednotce amerických federálních šerifů, kde využívá své zkušenosti kovboje i člena jednotky Navy SEAL, aby nastolil v Montaně spravedlnost. Kayce a jeho kolegové - Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) a Miles Kittle (Tatanka Means), musí najít rovnováhu mezi vysokou psychickou zátěží, kterou s sebou nese role poslední obranné linie v regionálním boji proti násilí, a povinnostmi vůči svým rodinám. V případě Kayceho se jedná o jeho syna Tatea (Brecken Merrill) a důvěrníky Moa (Mo Brings Plenty) a Thomase Rainwatera (Gil Birmingham) z rezervace Broken Rock.

Video - Oficiální trailer k seriálu Marshals (YT)

První řadu Marshals můžete sledovat už teď na SkyShowtime.

Seriál produkují Paramount Television Studios a 101 Studios a jeho distribuci zajišťuje Paramount Global Content Distribution. Výkonnými producenty seriálu jsou Taylor Sheridan, David Glasser, John Linson, Art Linson, Spencer Hudnut, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Freidman, Luke Grimes a Keith Cox. Hudnut je také showrunnerem seriálu.

Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)
▲ Logo SkyShowtime (foto: SkyShowtime)

SkyShowtime je domovem světového fenoménu Yellowstone, přičemž všech pět řad seriálu můžete sledovat exkluzivně na této platformě, spolu s příběhy o počátcích Yellowstone, 1883 a 1923, spolu se seriálem Dutton Ranch (Ranč Duttonových). Mezi další úspěšné seriály od Taylora Sheridana, výkonného producenta nominovaného na Oscara®, které jsou dostupné ke streamování na SkyShowtime patří Landman, Lawmen: Bass Reeves, Lioness, Mayor of Kingstown, The Madison, Tulsa King, a seriál Frisco King, který bude brzy uveden.

zdroj: SkyShowtime

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