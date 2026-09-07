Poprvé v Česku lze nakoupit CTV reklamu na domovské obrazovce televize programaticky

Poprvé v Česku lze nakoupit CTV reklamu na domovské obrazovce televize programatickyDNES! | redakce | tisk | názory
Hybrid CTV Sales House od dnešního dne jako první v České republice umožňuje nákup reklamy na domovské obrazovce chytrých televizí programaticky.
Nativní video na televizích s operačním systémem Titan OS je dostupné přes platformu Adform stejně jako jakýkoli jiný programatický deal.
Domovská obrazovka televize byla dosud jediným prostorem v Connected TV, který se nedal koupit programaticky - prodával se výhradně přímo, jako managed kampaň. Od dnešního dne ji mohou agentury a zadavatelé v Česku nakupovat ve svém DSP, s vlastním cílením, frekvencí a reportingem.
Formát Homepage Spotlight je celoobrazovkové nepřeskočitelné video se zvukem, které se zobrazí v okamžiku, kdy divák zapne televizi - ještě než si spustí streamovací aplikaci, nebo televizní vysílání. Televize s Titan OS vyrábí značky Philips, AOC, Vestel, JVC a Sharp. Podle dat Titan OS stráví divák na domovské obrazovce v průměru 18 minut denně, rozložených do 2,2 návštěv za den.
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Domovská obrazovka je první místo, které divák vidí po zapnutí televize, před tím než, si spustí streamovací aplikace nebo klasické televizní vysílání - a dívá se na ni s plnou pozorností. Nativní reklama byla zároveň poslední část CTV, kterou nešlo koupit programaticky. To dnes končí: kdo umí nakoupit programatický deal, umí od dneška koupit i domovskou obrazovku televize, a to na devíti trzích střední a východní Evropy,“ říká Lukáš Hnilička, CEO Hybrid CTV Sales House.
Vůbec první programatický nákup této pozice realizovala mediální agentura GroupM (WPP) pro klienta Nestlé s kampaní Granko - Rozjeď svůj den. Kampaň běží na českém trhu od konce srpna.
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Nativní reklama na domovské obrazovce televize byla pro nás dosud formát, který se kupoval mimo standardní programatický proces. Možnost nasadit ji přes Adform stejně jako ostatní video kampaně - se stejným cílením a reportingem - pro nás znamená zásadní zjednodušení. Velkou hodnotu vidíme i ve výkonu formátu: míra dokoukání se u této jednotky pohybuje v průměru kolem 95 %, což je u videa výjimečné. Rádi jsme si ji proto vyzkoušeli jako první,“ říká Pavel Stoklasa, Media Solutions Team Leader, GroupM Czech Republic.
Nákupní platformou je Adform, jehož SSP Hybrid CTV Sales House používá pro programatický prodej. Inventory Homepage Spotlight je dostupné všem zadavatelům a agenturám, kteří nakupují přes Adform DSP - bez nutnosti nové integrace nebo smlouvy s platformou. Nákup probíhá výhradně přes soukromé dealy (Preferred Deal nebo Programmatic Guaranteed).
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Partnerství s Hybrid CTV Sales House nám umožnilo rozšířit portfolio prémiového CTV inventory prodávaného prostřednictvím Adform SSP a zpřístupnit inzerentům jednu z nejatraktivnějších reklamních pozic v prostředí Connected TV. Umístění na domovské obrazovce Titan OS kombinuje maximální viditelnost se silným brandingovým efektem a nově je dostupné v rámci otevřeného programatického ekosystému. Zadavatelé tak získávají transparentnější a efektivnější přístup k prémiovému CTV inventory bez nutnosti využívat uzavřené nákupní modely. Díky využití stejných dat a cílicích segmentů napříč kanály mohou navíc realizovat skutečně konzistentní omnichannel strategie a zvyšovat efektivitu svých kampaní,“ říká David Sedliský, Senior Solutions Consultant, Adform.
zdroj: Hybdrid CTV