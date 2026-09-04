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Čtyři tváře Evy Holubové v září na FILMBOX+ Love + Crime

DNES! | redakce | tisk | názory

Eva Holubová patří už více než čtyři desetiletí k nejvýraznějším českým herečkám. Během své kariéry ztvárnila řadu nezapomenutelných postav, ve kterých dokázala propojit humor, přirozenost i silné emoce. FILMBOX+ Love & Crime v září uvede čtyři filmy, které připomenou její hereckou všestrannost i nezastupitelné místo v české kinematografii.

Na filmovém plátně dokáže Eva Holubová přesvědčivě ztvárnit krutou vychovatelku, svéráznou učitelku, praktickou manželku i vážně nemocnou kamarádku. Každé z těchto postav vtiskla osobitost, díky které si ji diváci pamatují. Zářijový program FILMBOX+ Love & Crime nabídne čtyři rozdílné příběhy a zároveň připomene zásadní okamžiky její filmové kariéry.

V dramatu Requiem pro panenku (1992) ztvárnila Eva Holubová krutou vychovatelku Krocovou, jednu z klíčových postav příběhu odhalujícího poměry v ústavu sociální péče. Její chladný a znepokojivý výkon výrazně přispěl k tíživé atmosféře filmu. Role se zároveň stala jedním z prvních zásadních momentů její filmové kariéry.

Pupendo (foto: © Distributor materials Art House)
▲ Pupendo (foto: © Distributor materials Art House)

Zcela odlišnou postavu ztvárnila v “Pelíškách“ (1999). I z vedlejší role učitelky Evy dokázala vytvořit jednu z nezapomenutelných postav oblíbeného filmu Jana Hřebejka. Její přirozený herecký projev, přesné načasování a schopnost propojit humor s jemnějšími emocemi dodaly postavě osobitost a autenticitu. I díky tomu její výkon přirozeně zapadá do mozaiky rodinných vztahů a generačních střetů, které z Pelíšků udělaly jeden z nejoblíbenějších českých filmů.
Humor, odhodlání a síla přátelství

V Pupendu (2003) hraje Eva Holubová Alenu Márovou, která se snaží udržet rodinu pohromadě navzdory politickému i finančnímu tlaku. Manželův vzdor vůči tehdejšímu režimu vyvažuje pochopením a humorem. Její postava přibližuje každodenní život rodiny, do kterého se výrazně promítají poměry normalizačního Československa.

V černé komedii Teroristka (2019) ztvárnila vážně nemocnou Evu Součkovou, blízkou přítelkyni hlavní hrdinky Marie v podání Ivy Janžurové. Jejich vztah dodává příběhu citlivější rozměr a do jinak komediálního vyprávění přináší témata přátelství, zranitelnosti a ubíhajícího času. Přirozenost společných scén podtrhuje také dlouholeté přátelství obou hereček. Eva Holubová Ivu Janžurovou obdivovala už od dětství a později se s ní setkala nejen před kamerou, ale také v osobním životě.

Každý ze čtyř filmů představuje Evu Holubovou v jiné roli a v odlišném období její kariéry. Společně připomínají její schopnost dodat výraz a hloubku hlavním i vedlejším postavám a zanechat stopu i v příbězích, které nestojí pouze na ní.
FILMBOX+ Love & Crime uvede čtyři filmy s Evou Holubovou během září, vždy v pátek od 20:00. Diváci se mohou těšit na Pelíšky 5. září, Pupendo 12. září, Requiem pro panenku 19. září a Teroristku 26. září.

zdroj: SPI / FilmBox

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