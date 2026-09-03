Září na TV Spektrum Home: Z britského venkova do africké divočiny

Září na TV Spektrum Home: Z britského venkova do africké divočinyDNES! | redakce | tisk | názory
Nové začátky na britském venkově, týden strávený v kůži rodiny z úplně jiného sociálního prostředí i rodinný život v srdci africké divočiny. Spektrum Home přinese v září pestrou programovou nabídku, v níž nebudou chybět nové pořady ani oblíbené seriály. Diváci se mohou těšit na Sarah Beeny's New Country Lives, dvanáctou řadu Rich House, Poor House a pátou a šestou řadu seriálu Wild at Heart.
Když městský život vystřídá venkov
V pořadu Sarah Beeny's New Country Lives sleduje uznávaná britská odbornice na nemovitosti Sarah Beeny příběhy lidí, kteří se rozhodli pro zásadní životní změnu. Opouštějí městský život a vydávají se hledat nový domov a nový začátek na poklidném britském venkově.
Stěhování na venkov však není jen romantickou představou o životě blíže přírodě. Sarah Beeny sleduje nové obyvatele venkova při jejich úspěších i v náročnějších chvílích a ukazuje, co skutečně obnáší opustit dosavadní způsob života a začít znovu ve zcela novém prostředí. Diváci sledují nejen jejich hledání nového domova, ale také postupnou cestu k vybudování života, jaký si vysnili.
Spektrum Home uvede pořad Sarah Beeny's New Country Lives v premiéře od 7. září, každý všední den v 15:15.
Co znamená být skutečně bohatý?
Dvě rodiny, dva naprosto odlišné životy a jeden týden strávený ve světě těch druhých. Rich House, Poor House se vrací s dvanáctou řadou a opět spojuje domácnosti z opačných konců majetkového spektra. Na jeden týden si rodiny vymění domovy, rozpočty i každodenní rutinu.
To, co se zpočátku může zdát jako jednoduchá výměna životního stylu, postupně ukazuje, do jaké míry peníze ovlivňují naše možnosti, vztahy i představy o šťastném životě. Rodiny se ocitají v neznámých situacích, přehodnocují vlastní priority a zjišťují, že po několika dnech strávených v kůži někoho jiného mohou bohatství vnímat úplně jinak. Když se obě rodiny na konci každé epizody setkají, jejich zkušenost může vyústit v okamžiky, které ovlivní jejich životy i do budoucna.
Spektrum Home uvede dvanáctou řadu pořadu Rich House, Poor House od 13. září, každý víkend v 18:00.
Rodinný život v srdci africké divočiny
Nové řady seriálu Wild at Heart zavedou diváky do Jihoafrické republiky. Příběh veterináře a jeho rodiny začal cestou z Anglie, jejímž původním cílem bylo vypustit divoké zvíře zpět do jeho přirozeného prostředí. Láska k místní krajině a divoké přírodě však nakonec změnila jejich plány a z původně krátké návštěvy se stal nový život. Rodina se rozhodne v Jihoafrické republice zůstat a pomáhat s provozem přírodní rezervace.
Každodenní život v divočině přináší nejen nevšední zážitky, ale také řadu nečekaných výzev. Seriál na pozadí působivé africké krajiny sleduje úspěchy i těžkosti rodiny a její vzájemné vztahy.
Pátá řada seriálu Wild at Heart bude mít na Spektrum Home premiéru 4. září v 16:15, šestá řada na ni naváže od 18. září ve stejném čase. Nové epizody mohou diváci sledovat ve všední dny.
zdroj: AMC