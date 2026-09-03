Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 3. září 2026, svátek má Bronislav

Září na TV Spektrum Home: Z britského venkova do africké divočiny

DNES! | redakce | tisk | názory

Nové začátky na britském venkově, týden strávený v kůži rodiny z úplně jiného sociálního prostředí i rodinný život v srdci africké divočiny. Spektrum Home přinese v září pestrou programovou nabídku, v níž nebudou chybět nové pořady ani oblíbené seriály. Diváci se mohou těšit na Sarah Beeny's New Country Lives, dvanáctou řadu Rich House, Poor House a pátou a šestou řadu seriálu Wild at Heart.

Když městský život vystřídá venkov
V pořadu Sarah Beeny's New Country Lives sleduje uznávaná britská odbornice na nemovitosti Sarah Beeny příběhy lidí, kteří se rozhodli pro zásadní životní změnu. Opouštějí městský život a vydávají se hledat nový domov a nový začátek na poklidném britském venkově.

Rich House, Poor House (foto: AMC Global)
▲ Rich House, Poor House (foto: AMC Global)

Stěhování na venkov však není jen romantickou představou o životě blíže přírodě. Sarah Beeny sleduje nové obyvatele venkova při jejich úspěších i v náročnějších chvílích a ukazuje, co skutečně obnáší opustit dosavadní způsob života a začít znovu ve zcela novém prostředí. Diváci sledují nejen jejich hledání nového domova, ale také postupnou cestu k vybudování života, jaký si vysnili.

Spektrum Home uvede pořad Sarah Beeny's New Country Lives v premiéře od 7. září, každý všední den v 15:15.

Co znamená být skutečně bohatý?
Dvě rodiny, dva naprosto odlišné životy a jeden týden strávený ve světě těch druhých. Rich House, Poor House se vrací s dvanáctou řadou a opět spojuje domácnosti z opačných konců majetkového spektra. Na jeden týden si rodiny vymění domovy, rozpočty i každodenní rutinu.

To, co se zpočátku může zdát jako jednoduchá výměna životního stylu, postupně ukazuje, do jaké míry peníze ovlivňují naše možnosti, vztahy i představy o šťastném životě. Rodiny se ocitají v neznámých situacích, přehodnocují vlastní priority a zjišťují, že po několika dnech strávených v kůži někoho jiného mohou bohatství vnímat úplně jinak. Když se obě rodiny na konci každé epizody setkají, jejich zkušenost může vyústit v okamžiky, které ovlivní jejich životy i do budoucna.
Spektrum Home uvede dvanáctou řadu pořadu Rich House, Poor House od 13. září, každý víkend v 18:00.

Rodinný život v srdci africké divočiny
Nové řady seriálu Wild at Heart zavedou diváky do Jihoafrické republiky. Příběh veterináře a jeho rodiny začal cestou z Anglie, jejímž původním cílem bylo vypustit divoké zvíře zpět do jeho přirozeného prostředí. Láska k místní krajině a divoké přírodě však nakonec změnila jejich plány a z původně krátké návštěvy se stal nový život. Rodina se rozhodne v Jihoafrické republice zůstat a pomáhat s provozem přírodní rezervace.

Každodenní život v divočině přináší nejen nevšední zážitky, ale také řadu nečekaných výzev. Seriál na pozadí působivé africké krajiny sleduje úspěchy i těžkosti rodiny a její vzájemné vztahy.

Pátá řada seriálu Wild at Heart bude mít na Spektrum Home premiéru 4. září v 16:15, šestá řada na ni naváže od 18. září ve stejném čase. Nové epizody mohou diváci sledovat ve všední dny.

zdroj: AMC

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sporty TV ukončila vysílání
Sporty TV ukončila vysílání
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplex
JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplex
STVR představila novou grafiku
STVR představila novou grafiku
Sweet.tv: Změna v akční cenové nabídce
Sweet.tv: Změna v akční cenové nabídce
TraLaLa dozpívala a skončila
TraLaLa dozpívala a skončila
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Na satelitu Astra 3C testuje nový paket ukrajinských stanic
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Klínovec vysílá DAB mux RTI cz do dvou regionů
Klínovec vysílá DAB mux RTI cz do dvou regionů
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek
Podzim na Primě: Návrat Polabí, třetí řada Zrádců a více kriminálek

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová X
21:00 Gejzír
21:30 Nejlepší trapasy
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: 2. světová válka (1/6)
21:00 Hledání ztracených světů (2/6)
21:25 Král králů: Hon na Edwarda Jonese
kanál NOVA 20:20 Boží plán (2)
21:35 Jáma lvová II (1)
22:45 Kriminálka Las Vegas XI (1)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (83)
21:30 Ano, šéfe!
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (1)
21:30 7 pádů Honzy Dědka (1)
22:30 7 pádů Honzy Dědka
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:00 Cyranův poloostrov (3, 4)
22:00 Most IV (2)
kanál JEDNOTKA 20:30 Ordinácia v Eifeli II
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy v jaskyniach Régulus
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Prvý film
22:25 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XV. (2)
21:55 Kukučka (56)
22:55 Kukučka (57)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (5)
21:30 30 případů majora Zemana (6)
22:55 Bad Cop: Zlý polda (5)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook