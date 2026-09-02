ZUN rádio opustilo DAB multiplex TELEKO

ZUN rádio opustilo DAB multiplex TELEKODNES! | redakce | tisk | názory
Další změna v digitálním pozemním rozhlasovém vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Operátor DAB sítě TELEKO ukončil k 1. září distribuci hudební rozhlasové stanice ZUN.
ZUN rádio vysílalo v DAB síti TELEKO DAB1, kterou operátor provozuje na kanálu (bloku) 10D. V tomto paketu se aktuálně vysílají již jen dvě rozhlasové stanice Rádio 7 a Rádio Proglas. Vedle nich je v provozu i propagační audio kanál operátora pojmenovaný "TELEKO DAB promo".
V lednu letošního roku v obou sítích společnosti TELEKO (tedy bloky 10D a 7C) skončila i hudební hitová stanice DABplus TOP 40.
Společnost se snaží získat nové zákazníky pro svoji regionální vysílací síť. Ukazuje se ale, že mezi vysílateli je především zájem o celoplošné DAB vysílání.
ZUN Rádio je od 1. září k dispozici na multiregionální DAB síti operátora PLAY.CZ, která pokrývá většinu regionů České republiky s výjimkou Pardubického kraje a Vysočiny.