Kabelio dokončí stěhování programů

Kabelio dokončí stěhování programůDNES! | redakce | tisk | názory
Operátor švýcarské televizní platformy Kabelio chystá dokončení stěhování jednoho z provozovaných multiplexů na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E na nové vysílací parametry.
Kabelio ukončí poskytování programů do 1.10.2026. V tento den skončí distribuce stanic paketu Kabelio na kmitočtu 11,096 GHz. Programy z této frekvence je možné sledovat na kmitočtu 11,862 GHz, kde jsou stanice dostupné již od března letošního roku.
Parametry multiplexu na nové frekvenci má mírně nižší symbol rate 29900 ksymb/s (na starém 30000 ksymb/s). Možná to byl důvod k přesunu na jinou frekvenci.
V rámci paketu jsou šířeny švýcarské privátní stanice, včetně programů z Německa či Rakouska. Programová nabídka je zakódována systémem PanAccess.
nové technické parametry - Kabelio:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA PanAccess
původní technické parametry - Kabelio (vysílání zde bude ukončeno k 1.10.2026!):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,096 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA PanAccess