SkyShowtime slaví 60 let Star Treku

SkyShowtime slaví 60 let Star TrekuDNES! | redakce | tisk | názory
Filmy a seriály z legendární série jsou dostupné ke streamování na SkyShowtime a na třech specializovaných on-demand streamovacích kanálech.
"Žijte dlouho a blaze" - letos 8. září uplyne 60 let od první epizody Star Treku na našich obrazovkách. Ať už se vracíte k ikonickým misím, nebo se na cestu k poslední hranici vydáváte úplně poprvé, kolekce Star Trek na SkyShowtime je ideálním způsobem, jak oslavit šest dekád jedné z nejoblíbenějších sci-fi franšíz na světě. Od Star Trek II: Khanův hněv, po Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy), na své si přijde opravdu každý fanoušek.
U příležitosti tohoto významného výročí se čeští diváci od 27. srpna mohou vydat tam, kam se žádný fanoušek dosud nepodíval. SkyShowtime totiž spustí specializovaný streamovací kanál s názvem „Star Trek Movies“, který nabídne 13 celovečerních filmů: od prvního dílu franšízy Star Trek: Film (1979) až po novější Star Trek: Do neznáma (2016).
Nejnovější tematický kanál doplní dva stávající streamovací kanály SkyShowtime věnované výhradně této franšíze - konkrétně „Star Trek“* a „Star Trek: Fleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily). Společně se streamovacím kanálem zaměřeným na sci-fi se jménem „Supernatural,“ přinesou na obrazovky nekonečné množství zábavy ze vzdálených vesmírů a nabídnou nepřetržitý přístup k celé řadě titulů, mezi něž patří Star Trek: Discovery, Star Trek: Enterprise, Star Trek: Lower Decks (Star Trek: V podpalubí), Star Trek: Picard, Star Trek: Prodigy (Star Trek: Fenomén) a Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy)
A to není vše - od 18. listopadu se fanoušci mohou těšit na dosud nevyprávěné příběhy Sarua (Doug Jones) a Tilly (Mary Wiseman), a to v první a druhé řada seriálu Star Trek: Short Treks, které budou k dispozici ke streamování na SkyShowtime. Mezinárodní distribuci seriálů a filmů zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.
Přehled programů streamovaných kanálů:
Kanál *„Star Trek“ představuje vybrané seriály z franšízy (kromě Star Trek: Fleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily))
Kanál Star Trek: Akademie Hvězdné flotily nabízí všechny epizody seriálu Star Trek: Fleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily).
Kanál 'Star Trek Movies' přináší 13 filmů z franšízy.
Filmy
Star Trek: Film (1979)
Masivní mimozemská entita s obrovskou silou vstoupí do prostoru Federace, zničí tři silné klingonské křižníky a dál eliminuje vše, co jí vstoupí do cesty. Když míří k Zemi, admirál James T. Kirk se vrací ke kormidlu modernizované U.S.S. Enterprise a vydává se na cestu, aby se postavil agresorovi čelem.
Star Trek II: Khanův hněv (1982)
23. století: Hvězdná loď Federace U.S.S. Enterprise provádí nácvik rutinních manévrů a admirál James T. Kirk se zdá smířený s tím, že inspekce může být jeho poslední vesmírnou misí. Ale Khan je zpět...
Star Trek III: Pátrání po Spockovi (1984)
Porážka Khana admirálem Kirkem a vznik planety Genesis jsou jen zdánlivá vítězství. Spock je mrtvý a McCoy bezdůvodně zešílel. Překvapivá návštěva Sareka, Spockova otce, ale přináší nečekaná odhalení.
Star Trek IV: Cesta domů (1986)
Je 23. století a mimozemská síla svým signálem vypařuje oceány. Aby zachránili lidstvo, musí se Kirk a jeho tým vydat do minulosti, kde objeví punk, pizzu a veřejnou dopravu, což je jim stejně cizí jako cokoli, co dosud potkali.
Star Trek V: Nejzazší hranice (1989)
Posádka hvězdné lodi Enterprise je povolána, aby řešila případ únosu na planetě Nimbus III, která zastupuje mezigalaktický mír, ale brzy se ukáže, že únoscem je Spockův nevlastní bratr na své životní misi. Je totiž posedlý celoživotním honem za planetou Sha Ka Ree, vulkánské obdoby Ráje a božího domova. Společně se vydají tuto tajemnou planetu hledat.
Star Trek VI: Neobjevená země (1991)
Federace a Klingonská říše jsou po letech války kousek od míru, ale když jednání přeruší zjevný útok Enterprise na Klingonskou loď, musí Kirk a jeho posádka čelit mezigalaktické krizi.
Star Trek: Generace (1994)
Když smrtící plány nebezpečného vědce ohrožují budoucnost hvězdné lodi Enterprise a milionu životů, musí kapitán Picard vyhledat pomoc v minulosti a v tajemném paprsku energie zvaném Nexus.
Star Trek: První kontakt (1996)
Říkají si Borgové, napůl stroje a napůl kolektivní mysl, a mají jediný cíl: dobýt a asimilovat všechny rasy.
Star Trek: Vzpoura (1998)
Když posádka Enterprise odhalí federální spiknutí proti obyvatelům jedinečné planety, kapitán Picard zahájí otevřené povstání.
Star Trek: Nemesis (2002)
Vydejte se na cestu do galaxie plné bezkonkurenční akce a dobrodružství, kde kapitán Jean-Luc Picard a posádka jeho vesmírné lodi bojují proti novému, děsivému protivníkovi... který má s Picardovi překvapivou spojitost!
Star Trek (2009)
Největší dobrodružství všech dob začíná: Star Trek, neuvěřitelný příběh první mise mladé posádky na palubě nejpokročilejší hvězdné lodi, jaká kdy byla vytvořena: U.S.S. Enterprise.
Star Trek: Do temnoty (2013)
Když nemilosrdný génius Khan (Benedict Cumberbatch) vyhlásí válku Federaci, kapitánu Kirkovi (Chris Pine), Spockovi (Zachary Quinto) a posádce U.S.S. Enterprise, začíná intenzivní hon.
Star Trek: Do neznáma (2016)
Kapitán Kirk, Spock a posádka cestují na záchrannou misi do nejvzdálenějších koutů vesmíru, kde dojde k jejich rozdělení po nouzovém přistání na neprobádané nepřátelské planetě. Pouze vzpurný mimozemský válečník jim může pomoci znovu se setkat a najít cestu z planety.
Seriály
Star Trek: Discovery S1-5
Star Trek: Discovery sleduje cesty Hvězdné flotily při jejích misích za objevováním nových světů a forem života a také příběh jednoho důstojníka, který musí pochopit, že k tomu, abychom skutečně porozuměli všemu cizímu, musíme nejprve porozumět sami sobě. Seriál představuje novou loď, nové postavy a nové mise, a přitom navazuje na stejnou myšlenku a naději do budoucna, které kdysi inspirovaly celou generaci snílků i lidí činu.
Star Trek: Enterprise S1-4
Píše se 22. století, téměř 100 let před Jamesem T. Kirkem. Seriál Star Trek: Enterprise se odehrává v začátcích průkopnických zkoumání hlubokého vesmíru, kdy je mezihvězdné cestování teprve v plenkách a Spojená federace planet je stále vzdálenou budoucností. Kapitán Jonathan Archer je archetypem budoucích kapitánů Hvězdné flotily; je odvážný, zvědavý a dychtí vydat se tam, kam se ještě žádný muž nevydal. Na rozdíl od zkušených, neotřesitelných důstojníků 24. století, zažívá posádka Star Trek: Enterprise úžas a nadšení, ale i mírné obavy z neznámých jevů, na které narazí. S hvězdnými mapami, které jsou z větší části slepé, budou muset dokázat, že jsou připraveni na život mezi hvězdami.
Star Trek: Lower Decks (Star Trek: V podpalubí) S1-2
Půlhodinový animovaný komediální seriál od držitele Emmy® Mikea McMahana (Rick and Morty, Solar Opposites), Star Trek: Lower Decks (Star Trek: V podpalubí), se zaměřuje na pomocnou posádku sloužící na jedné z nejméně důležitých lodí Hvězdné flotily, U.S.S. Cerritos, v roce 2380. Kadeti Mariner, Boimler, Rutherford a Tendi musí držet krok se svými povinnostmi a společenským životem, zatímco loď se zmítá ve sci-fi anomáliích.
Star Trek: Picard S1-2
Seriál Star Trek: Picard představuje Sira Patricka Stewarta, který se vrací ke své ikonické roli Jean-Luca Picarda - postavy, již ztvárňoval po dobu sedmi řad seriálu Star Trek: The Next Generation (Star Trek: Nová generace). Seriál sleduje tuto kultovní postavu v další životní etapě.
Star Trek: Prodigy (Star Trek: Fenomén) S1-2
Rozmanitá skupina dospívajících se zmocní ztracené lodi Hvězdné flotily a vydává se hledat lepší život. Aby přežili v nejhlubších zákoutích vesmíru a vyhnuli se svým lovcům, musí se posádka naučit spolupracovat, být o krok napřed a vyřešit záhadu, která jejich loď obklopuje.
Star Trek: Short Treks S1-2
Datum premiéry: 18. listopadu
Star Trek: Short Treks jsou samostatné příběhy, každý s délkou přibližně 10-15 minut. Každý snímek nabízí prostor pro hlubší vyprávění a zkoumání klíčových postav i témat, která zapadají do seriálu Star Trek: Discovery a rozšiřujícího se vesmíru Star Treku. Rainn Wilson ztvárnil Harryho Mudda ve snímku, který zároveň sám režíroval, zatímco Aldis Hodge hraje v jiné epizodě postavu jménem Craft - muže, který na opuštěné lodi zůstane jako jediný člověk. Mezi další epizody patří hlubší pohled na minulost Sarua (Doug Jones), prvního Kelpiena ve Hvězdné flotile, a příběh cesty Tilly (Mary Wiseman) na palubě lodi U.S.S. Discovery i jejího přátelství s nečekaným společníkem.
Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily) S1
Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily) představuje divákům skupinu mladých kadetů, kteří chtějí, plni nadějše a optimismu, společně následovat svůj sen. Pod přísným dohledem náročných instruktorů zjišťují, co všechno obnáší stát se důstojníky Hvězdné flotily, zatímco zažívají nová přátelství, rivalitu, první lásky a potkávají nového nepřítele, který ohrožuje jak Akademii, tak samotnou Federaci. V hlavní roli seriálu Star Trek: Starfleet Academy (Star Trek: Akademie Hvězdné flotily) se představí nositelka Oscara Holly Hunter jako kancléřka Akademie Hvězdné flotily. Kadety Hvězdné flotily ztvárnili Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins a Bella Shepard. Dále hrají Zoë Steiner, Tig Notaro, Robert Picardo a hostující hvězdy Oded Fehr a Mary Wiseman, spolu s opakovaně hostujícími Ginou Yashere a nominantem na Oscara Paulem Giamattim.
Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy) S1-S4
Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Tajemné nové světy) je seriál z období, kdy kapitán Christopher Pike řídil loď U.S.S. Enterprise. Seriál představí oblíbené postavy z druhé série Star Trek: Discovery, Anson Mount jako kapitán Christopher Pike, Rebecca Romijn jako Číslo Jedna a Ethan Peck jako vědecký důstojník Spock. Seriál sleduje kapitána Pikea, vědeckého důstojníka Spocka a Number One v letech před tím, než kapitán Kirk nastoupil na loď U.S.S. Enterprise, na průzkumných cestách po celé galaxii.
zdroj: SkyShowtime