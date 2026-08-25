Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027

Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost Hisense, přední světový výrobce spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, získala celkem šest prestižních ocenění od odborné asociace EISA (Expert Imaging and Sound Association) pro období 2026-2027.
Nezávislá porota složená ze zástupců odborných časopisů z celého světa ocenila špičkové inovační technologie značky napříč kategoriemi televizorů, velkoplošných projektorů a audio techniky. Ocenění EISA patří již více než čtyři desetiletí k nejrespektovanějším vyznamenáním v oboru.
Dominance v kategorii televizorů
Hisense potvrdil své technologické prvenství v oblasti zobrazovacích panelů získáním tří ocenění v kategorii televizorů:
EISA Gaming TV 2026-2027
Hisense 65U7S Pro:
* Televizor vytvořený pro hráče, kteří požadují špičkový výkon, aniž by museli platit cenu za vlajkové modely. 65palcový MiniLED Pro panel s antireflexní úpravou proti odleskům dosahuje špičkového jasu až 3 000 nitů a využívá 960 zón lokálního stmívání. Díky tomu dodává HDR hrám výrazné světelné akcenty, hluboký kontrast a barevnou přesnost s certifikací Pantone.
* Procesor Hi View AI Engine Pro vylepšuje čistotu obrazu a plynulost pohybu snímek po snímku. Nativní 165Hz herní režim (Game Mode) zajišťuje mimořádně plynulý pohyb při hraní na PC i konzolích nové generace, a to za podpory technologií VRR, ALLM a čtyř portů HDMI 2.1 pro hraní s plnou šířkou pásma. Díky vestavěnému prostorovému zvuku 2.1.2 vyladěnému společností Devialet doplňuje skvělý herní obraz také pohlcující zvukový doprovod.
EISA Best Buy RGB LED TV 2026-2027
Hisense 65UR9S:
* 65palcový televizor pohání inteligentní procesor Hi-View AI Engine RGB. Přesnost barev a jemně odstupňované HDR patří k hlavním přednostem obrazu, jehož špičkový jas přesahuje 3 100 nitů. Věrné podání filmových zdrojů pak zaručují technologie Dolby Vision 2 Max, Dolby Vision IQ, Filmmaker Mode a certifikace IMAX Enhanced.
* Univerzální atraktivitu televizoru umocňuje intuitivní chytrý systém VIDAA U9.6, obrazovka s antireflexní úpravou proti odleskům a prostorový zvuk z reproduktorů vyladěných společností Devialet, které obsahují i vyhrazené reproduktory namířené nahoru pro pohlcující zážitek z Dolby Atmos a DTS:X.
* Hráči u modelu 65UR9S ocení podporu 170Hz VRR, ALLM, certifikaci Pantone Validated RGB MiniLED a pokrokový vstup USB-C DisplayPort.
EISA Giant TV 2026-2027
Hisense 100UR8S:
* Televizor vytváří filmový obraz na velkolepé 100palcové obrazovce. Tento obří televizor však nabízí víc než pouhou velikost - jeho podsvícení RGB Mini LED s více než 2 500 zónami lokálního stmívání dosahuje plného barevného pokrytí standardu BT.2020 a špičkového jasu 3 800 nitů, což zajišťuje dynamický, barevně bohatý a přitom precizně řízený obrazový výkon.
* Obrazový procesor Hi View AI Engine RGB navíc vyladí každý snímek v reálném čase, zatímco technologie Dolby Vision 2 Max, HDR10+ Adaptive, Filmmaker Mode a certifikace IMAX Enhanced přinášejí nekompromisní věrnost podání.
* Díky nativnímu 180Hz panelu, certifikaci Pantone Validated RGB MiniLED, podpoře VRR, technologii FreeSync Premium Pro a vyhrazenému rozhraní Game Bar je Hisense 100UR8S perfektní volbou pro hráče, kteří si chtějí užít zábavu ve velkém stylu.
Laserové projektory posouvající hranice domácího kina
EISA Best Buy UST Projector 2026-2027
Hisense PT1:
* Laserový projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností Hisense PT1 zaujme jak svými obrazovými kvalitami, tak bohatou výbavou. V jeho srdci se ukrývá laserový systém TriChroma, který zajišťuje přesné a intenzivní podání barev napříč rozšířeným barevným spektrem DCI-P3/BT.2020 - obraz je jasný a detailní při úhlopříčce od 80 do 150 palců.
* V herním režimu zajišťuje nízká odezva (input lag) dokonalou synchronizaci s akcí, zatímco platforma VIDAA U9 poskytuje přístup k hlavním streamovacím aplikacím. O zvuk s dekódováním Dolby Atmos a DTS:X se stará dvojice předních 15W reproduktorů doplněná o pár 8W reproduktorů namířených nahoru.
* Instalace tohoto UST modelu je velmi snadná i díky dvěma integrovaným kamerám, které umožňují automatické vyrovnání obrazu, a také díky připojení přes Wi-Fi a Bluetooth. Model PT1 se pyšní certifikací pro nízkou únavu zraku (Low Visual Fatigue), je všestranný, uživatelsky přívětivý, má elegantní design a představuje špičku ve své třídě.
EISA Premium Smart Projector 2026-2027
Hisense XR10:
* Nová vlajková loď společnosti Hisense mezi trojlaserovými projektory na dlouhou vzdálenost staví na laserovém motoru LPU 3.0 Digital Laser Engine, který zajišťuje autentické RGB osvětlení a výjimečnou věrnost obrazu.
* Díky vysokému jasu až 6 000 ANSI lumenů, nativnímu kontrastu 6 000:1 a barevnému pokrytí dosahujícímu 118 % standardu BT.2020 si projektor XR10 zachovává ostrý a barevně bohatý obraz i v dobře osvětlených místnostech.
* Optická soustava s 2,38× zoomem, rozsáhlým posunem objektivu (lens shift) a automatickým vyrovnávacím systémem se čtyřmi kamerami a dvěma TOF senzory umožňuje vytvořit obraz o úhlopříčce až 300 palců. Inovativní systém kapalinového chlazení a 122mm celoskleněná čočka navíc přispívají k vysoké stabilitě a čistotě obrazu.
* Když k tomu připočteme širokou podporu formátů HDR, integraci chytré platformy VIDAA a audio systém Devialet Opéra de Paris, výsledkem je prémiový projektor jako stvořený pro ty nejnáročnější příznivce domácího kina.
Filmový zvuk s certifikátem kvality
EISA Best Buy Soundbar 2026-2027
Hisense AX5140Q
* Pohlcující 360stupňový zvuk zajišťuje soundbar Hisense AX5140Q díky konfiguraci 5.1.4, která zahrnuje čtyři vyhrazené reproduktory namířené nahoru, bezdrátové zadní satelity a bezdrátový subwoofer.
* Systém kalibrace zvuku Room Fitting Tuning řízený umělou inteligencí a technologie Hi-Concerto vytvářejí společně s televizory Hisense sjednocenou a optimalizovanou zvukovou harmonii pro vaše domácí kino.
* Instalaci usnadňuje bohatá konektivita zahrnující dva porty HDMI, USB, optický audio vstup a bezdrátové rozhraní Bluetooth 5.3. Hráči ocení poslechový režim Game Pro, zatímco technologie EzPlay 3.0 umožňuje ovládat nastavení zvuku přímo dálkovým ovladačem od kompatibilního televizoru Hisense. Aplikace ConnectLife pak nabízí přizpůsobení ovládání přímo z mobilního telefonu.
* Pokud jde o samotný přednes, výkonný subwoofer v kombinaci se soustavou více reproduktorů vytváří dynamický a strhující filmový zážitek.
Získání šesti ocenění EISA pro rok 2026-2027 potvrzuje dlouhodobý závazek společnosti Hisense přinášet na trh smysluplné inovace, které kombinují špičkové technologie s dostupností pro široké spektrum uživatelů.
zdroj: Hisense