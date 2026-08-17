Nový multiplex s FTA programy na Thoru

Nový multiplex s FTA programy na ThoruDNES! | redakce | tisk | názory
Přes satelitní systém Thor (0,8°W) je možné naladit nový multiplex (paket) s volně vysílanými televizními a rozhlasovými programy. Televizní stanice jsou poskytovány v HD i SD rozlišení.
Multiplex "Telenor" se vysílá na kmitočtu 12,169 GHz s horizontální polarizací. V rámci paketu se vysílá celkem 10 televizních programů a pět rozhlasových stanic.
Mezi televizními programy se nachází zpravodajská televize v anglickém jazyce Al Jazeera English (SD), čínské programy zaměřené na zpravodajství a dokumenty v angličtině CGTN HD a CGTN Documentary HD a dále programy pro věřící Bedehuskanalen HD, God TV HD, Kanal 10 Norge HD, Kanal 10 Sverige HD, Sverigekanalen HD, Vision Sverige a Visjon Norge HD.
V rámci multiplexu je šířeno i těchto FTA 5 rádií: slovenské Best FM, Radio Norge, Radio Rock, Topp 40 a Vinyl.
Všechny uvedené programy se doposud vysílaly na kmitočtu 11,389 GHz, pol. H (SR 24500, FEC 7/8, DVB-S/QPSK) a 12,418 GHz, pol. V (SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK). Nový multiplex je tak optimalizací satelitní kapacity. Místo dvou bude nově postačovat jeden. Navíc nově jsou programy šířeny v DVB-S2 a modulaci 8PSK.
technické parametry:
• Thor (0,8°W), freq. 12,169 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA