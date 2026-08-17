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Prima natáčí nový seriál Stvůry

DNES! | redakce | tisk | názory

Skupina Prima zahájila 17. srpna v Bratislavě natáčení nového seriálu Stvůry, který vzniká pro streamovací platformu prima+. Šestidílná série je inspirována detektivní trilogií spisovatelky Kristýny Trpkové a sleduje dvojici kriminalistů Lauru Linhartovou a Adama Beneše při vyšetřování těch nejzávažnějších zločinů.

Seriál Stvůry mapuje tři samostatné kriminální případy, které se postupně proplétají s osobním příběhem obou vyšetřovatelů. V hlavních rolích kriminalistů se představí Kristýna Ryška a Kryštof Hádek, autorem projektu je Jan Těšitel.

Nový seriál Stvůry (foto: Zuzana Panská, FTV Prima)
▲ Nový seriál Stvůry (foto: Zuzana Panská, FTV Prima)

Minisérie vychází z detektivních románů Kristýny Trpkové Stvůra, Vesnice a Vetřelec, které spojuje dvojice mladých kriminalistů Laury Linhartové a Adama Beneše. Každý z trojice případů dostane v seriálové adaptaci prostor ve dvou epizodách. Vedle samotného vyšetřování tak šestidílná série nabídne i výraznou dějovou linku obou kriminalistů.

V jednotlivých případech se kriminalisté setkají s mimořádně závažnými zločiny. Vyšetřují vraždu mladé dívky, pátrají po okolnostech nálezu těla zmizelého chlapce a rozplétají případ chladnokrevné vraždy manželského páru a jejich malé dcerky.

zdroj: FTV Prima

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TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu Ostrava (7/13)
21:15 Doktor Martin (15/16)
22:05 Svět pod hlavou (8/10)
kanál CT2 20:00 Četník se žení
21:35 Gambit
23:20 Velká vlaková loupež (1/2)
kanál NOVA 20:25 Specialisté (167)
21:15 Specialisté (168)
22:10 Ulice (3737)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (15)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (9)
22:30 Kriminálka Kraj II (10)
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů 2
22:10 Stíny smrti: Vražda na útesu
00:15 Maigret (42)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Vít Olmer: Den s Ivem Šmoldasem
kanál JEDNOTKA 20:30 Znovuzrodenie
22:20 Bezpečné Slovensko
22:35 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Osudová planéta (1/5)
21:00 Osudová planéta (2/5)
21:55 Hľadanie lásky (2/3)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky III. (1)
21:45 Druhá šanca III. (15)
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Doktor z hor I. (7)
21:20 Doktor z hor I. (8)
22:20 Známost sestry Aleny

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