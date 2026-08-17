Prima natáčí nový seriál Stvůry

Prima natáčí nový seriál StvůryDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina Prima zahájila 17. srpna v Bratislavě natáčení nového seriálu Stvůry, který vzniká pro streamovací platformu prima+. Šestidílná série je inspirována detektivní trilogií spisovatelky Kristýny Trpkové a sleduje dvojici kriminalistů Lauru Linhartovou a Adama Beneše při vyšetřování těch nejzávažnějších zločinů.
Seriál Stvůry mapuje tři samostatné kriminální případy, které se postupně proplétají s osobním příběhem obou vyšetřovatelů. V hlavních rolích kriminalistů se představí Kristýna Ryška a Kryštof Hádek, autorem projektu je Jan Těšitel.
Minisérie vychází z detektivních románů Kristýny Trpkové Stvůra, Vesnice a Vetřelec, které spojuje dvojice mladých kriminalistů Laury Linhartové a Adama Beneše. Každý z trojice případů dostane v seriálové adaptaci prostor ve dvou epizodách. Vedle samotného vyšetřování tak šestidílná série nabídne i výraznou dějovou linku obou kriminalistů.
V jednotlivých případech se kriminalisté setkají s mimořádně závažnými zločiny. Vyšetřují vraždu mladé dívky, pátrají po okolnostech nálezu těla zmizelého chlapce a rozplétají případ chladnokrevné vraždy manželského páru a jejich malé dcerky.
zdroj: FTV Prima