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Návštěva z EBU v STVR

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televízia a rozhlas) během uplynulých dní přivítala mezinárodní návštěvu z Evropské vysílací unie (EBU).

Radka Betcheva, vedoucí vztahů s členskými organizacemi EBU pro střední a východní Evropu, během třídenního programu absolvovala jednání s generální ředitelkou STVR Martinou Flašíkovou a poznala i kulturní prostředí, ve kterém slovenské veřejnoprávní médium působí.

V závěrečný den, v neděli 16. srpna, patřil prohlídce budovy Slovenského rozhlasu, kde si prohlídla i výjimečnou výstavu věnovanou 100. výročí rozhlasového a 70. výročí televizního vysílání na Slovensku.

STVR je plnohodnotným členem EBU a aktivně přispívá do mezinárodní výměny zpravodajského obsahu. Význam této spolupráce přitom potvrzuje o konkrétní zájem vysílatelů o slovenský obsah. Za rok 2025 dodala STVR do systému EBU celkem 204 příspěvků, které zahraniční televize odvysílaly více než 8 tisíc krát na 130 stanicích v rámci 57 televizních společností, včetně médií v Německu, Francii, Rakousku, Česku a Itálii. Každý příspěvek byl v průměru využitý více než 40x. Nejde tedy jen o formální výměnu obsahu mezi členskými organizacemi.

EBU sdružuje 115 členských organizací veřejnoprávních médií. Členství umožňuje STVR přístup k mezinárodní zpravodajské výměně, ke společným koprodukčním a hudebním projektům i k odborné spolupráci v oblasti technologií, výzkumu a standardů veřejnoprávního vysílání.

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kanál CT1 20:10 Místo zločinu Ostrava (7/13)
21:15 Doktor Martin (15/16)
22:05 Svět pod hlavou (8/10)
kanál CT2 20:00 Četník se žení
21:35 Gambit
23:20 Velká vlaková loupež (1/2)
kanál NOVA 20:25 Specialisté (167)
21:15 Specialisté (168)
22:10 Ulice (3737)
kanál PRIMA 20:15 Polda V (15)
21:30 Dobrodružství kriminalistiky (9)
22:30 Kriminálka Kraj II (10)
kanál SEZNAM 20:10 Škola zlodějů 2
22:10 Stíny smrti: Vražda na útesu
00:15 Maigret (42)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Vím, že nic nevím
21:45 Vít Olmer: Den s Ivem Šmoldasem
kanál JEDNOTKA 20:30 Znovuzrodenie
22:20 Bezpečné Slovensko
22:35 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Osudová planéta (1/5)
21:00 Osudová planéta (2/5)
21:55 Hľadanie lásky (2/3)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky III. (1)
21:45 Druhá šanca III. (15)
23:10 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Doktor z hor I. (7)
21:20 Doktor z hor I. (8)
22:20 Známost sestry Aleny

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