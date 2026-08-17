Návštěva z EBU v STVR

Návštěva z EBU v STVRDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televízia a rozhlas) během uplynulých dní přivítala mezinárodní návštěvu z Evropské vysílací unie (EBU).
Radka Betcheva, vedoucí vztahů s členskými organizacemi EBU pro střední a východní Evropu, během třídenního programu absolvovala jednání s generální ředitelkou STVR Martinou Flašíkovou a poznala i kulturní prostředí, ve kterém slovenské veřejnoprávní médium působí.
V závěrečný den, v neděli 16. srpna, patřil prohlídce budovy Slovenského rozhlasu, kde si prohlídla i výjimečnou výstavu věnovanou 100. výročí rozhlasového a 70. výročí televizního vysílání na Slovensku.
STVR je plnohodnotným členem EBU a aktivně přispívá do mezinárodní výměny zpravodajského obsahu. Význam této spolupráce přitom potvrzuje o konkrétní zájem vysílatelů o slovenský obsah. Za rok 2025 dodala STVR do systému EBU celkem 204 příspěvků, které zahraniční televize odvysílaly více než 8 tisíc krát na 130 stanicích v rámci 57 televizních společností, včetně médií v Německu, Francii, Rakousku, Česku a Itálii. Každý příspěvek byl v průměru využitý více než 40x. Nejde tedy jen o formální výměnu obsahu mezi členskými organizacemi.
EBU sdružuje 115 členských organizací veřejnoprávních médií. Členství umožňuje STVR přístup k mezinárodní zpravodajské výměně, ke společným koprodukčním a hudebním projektům i k odborné spolupráci v oblasti technologií, výzkumu a standardů veřejnoprávního vysílání.