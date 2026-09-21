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Private TV v nabídce platforem ST?

DNES! | redakce | tisk | názory

Televizní kanál pro dospělé Private TV by se mohl brzy objevit v balíčcích některé satelitní televizní platformy, pro kterou zajišťuje satelitní služby společnost Slovak Telekom (ST).

K programu Private TV, na kapacitě lucemburské mediální skupiny M7 Group, členu CANAL+, byly připojeny CA systémy Nagra MA, které spravuje společnost ST - jmenovitě 1882 a 1886.

ST zajišťuje satelitní televizi pro Magio Sat/DIGI SK, Telly a Magenta TV Sat. Některá z těch DTH platforem by proto mohla v dohledné době nabídnout popisovaný program.

Private TV je hard erotický kanál. Vysílá 24 hodiny denně 7 dní v týdnu.

M7 Group poskytuje svoji modulaci vedle své platformy freeSAT také klientům maďarské One Hungary. Nově se tedy okruh klientů, využívající tuto modulaci rozšiřuje o ST.

technické parametry - Private TV:

Thor 6 (0,8°W), freq. 12,265 GHz, pol. V, 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK, CA Irdeto + Conax + Nagra MA

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