Kabelio spouští další kanál 3+ Family

Kabelio spouští další kanál 3+ FamilyDNES! | redakce | tisk | názory
V nabídce švýcarské televizní platformy Kabelio, šířené přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E, se objevil další program z televizní skupiny 3+. V nabídce se objevila stanice 3+ Family.
Kanál 3+ Family se zaměřuje, jak již samotný název napovídá, na pořady pro celou rodinu. Divákům nabízí mnoho humoru a rodinné zábavy. Program se původně jmenoval 7+ a přejmenování na 3+ Family došlo 31. srpna 2026, kdy se pod novými názvy a obsahem objevily i další programy provozovatele. Stanice 3+ Family je určena pouze pro abonenty DTH služby Kabelio a signál je proto kryptován systémem PanAccess, stejně jako ostatní programy operátora.
Do švýcarské televizní skupiny 3+ vedle hlavního programu patří také sedmička následujících žánrově vymezených stanic: 3+ Movies, 3+ Series, 3+ Adrenalin, 3+ Focus, 3+ Emotion, 3+ Crime a zmíněná 3+ Family. Stanice provozuje mediální skupina CH Media.
technické parametry - 3+ Family:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,862 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA PanAccess