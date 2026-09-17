Programy paketu Svoboda Satellite v HD rozlišení

Programy paketu Svoboda Satellite v HD rozlišeníDNES! | redakce | tisk | názory
Všechny televizní programy v multiplexu Svoboda Satellite, který je šířen přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13 stupňů východně, se nově vysílají v HD rozlišení.
Překlopením stanic z SD do HD se tak zlepšila technická obrazová kvalita. Diváci si tak pořady mohou vychutnat s více detaily.
V high-definition tak nově vysílají programy Belarus Tomorrow, Belsat TV, DW Russian, eQtv, Gordon Live, Current Time, Ost/West 24, Russia's Future, Svoboda, Svoboda News, Svoboda+ a TV8.
Posláním stanic paketu Svoboda Satellite je šířit necenzurované a objektivní zpravodajství stanic, které jsou v daných zemích zakázány.
Změna v distribuci stanic Svoboda Satellite na 13°E se projevila i na pozici 23,5°E, kde je šířen kanál Belarus Tomorrow ve formě retransmise. Ten je zde možné nyní sledovat také v HD rozlišení.
technické parametry - Svoboda Satellite:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - Belarus Tomorrow (z paketu Svoboda Satellite):
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,363 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA