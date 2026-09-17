Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 17. září 2026, svátek má Naděžda

Programy paketu Svoboda Satellite v HD rozlišení

DNES! | redakce | tisk | názory

Všechny televizní programy v multiplexu Svoboda Satellite, který je šířen přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13 stupňů východně, se nově vysílají v HD rozlišení.

Překlopením stanic z SD do HD se tak zlepšila technická obrazová kvalita. Diváci si tak pořady mohou vychutnat s více detaily.

V high-definition tak nově vysílají programy Belarus Tomorrow, Belsat TV, DW Russian, eQtv, Gordon Live, Current Time, Ost/West 24, Russia's Future, Svoboda, Svoboda News, Svoboda+ a TV8.

Posláním stanic paketu Svoboda Satellite je šířit necenzurované a objektivní zpravodajství stanic, které jsou v daných zemích zakázány.

Změna v distribuci stanic Svoboda Satellite na 13°E se projevila i na pozici 23,5°E, kde je šířen kanál Belarus Tomorrow ve formě retransmise. Ten je zde možné nyní sledovat také v HD rozlišení.

technické parametry - Svoboda Satellite:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,949 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

technické parametry - Belarus Tomorrow (z paketu Svoboda Satellite):

Astra 3C (23,5°E), freq. 12,363 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Lepší.TV zařadila 4 nové stanice, zvažuje přidání dalších
Lepší.TV zařadila 4 nové stanice, zvažuje přidání dalších
Změny na Skylinku: Samostatná pozice CS Horror, nový TP pro TV8
Změny na Skylinku: Samostatná pozice CS Horror, nový TP pro TV8
TraLaLa dozpívala a skončila
TraLaLa dozpívala a skončila
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
Skylink přeladil kanál CS Horror
Skylink přeladil kanál CS Horror
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Eutelsat 16D - jak je to se signálem ze staronového satelitu?
Eutelsat 16D - jak je to se signálem ze staronového satelitu?
Telly zafixuje cenu na celý život: podzimní balíčky jsou o 20 % levnější
Telly zafixuje cenu na celý život: podzimní balíčky jsou o 20 % levnější
Skylink přesouvá kanál Story 4 na novou frekvenci
Skylink přesouvá kanál Story 4 na novou frekvenci
Prima představuje nové identy pro podzimní sezonu
Prima představuje nové identy pro podzimní sezonu
Skylink v září zdarma odemkne stanice Viasat Epic Drama a Sport1
Skylink v září zdarma odemkne stanice Viasat Epic Drama a Sport1
ÓČKO natáčí druhou sérii Naked Attraction: Známé osobnosti se odhalí v charitativním díle
ÓČKO natáčí druhou sérii Naked Attraction: Známé osobnosti se odhalí v charitativním díle

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence IX
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
22:40 Na stopě
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: 2. světová válka (3/6)
21:00 Hledání ztracených světů (6/6)
21:30 Při zemi
kanál NOVA 20:20 Boží plán (6)
21:40 Jáma lvová II (3)
22:50 Kriminálka Las Vegas XI (5)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (87)
21:35 Ano, šéfe!
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (3)
21:30 7 pádů Honzy Dědka (3)
22:30 7 pádů Honzy Dědka (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:00 Cyranův poloostrov (7, 8)
22:00 Most IV (4)
kanál JEDNOTKA 20:30 Škola pri mori
22:00 Komisár Montalbano
23:58 Vraždy v Guilvinecu
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Jadrová energia teraz
22:20 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XV. (6)
21:55 Jama levova IV.
23:15 Love Island VI.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (9)
21:50 30 případů majora Zemana (10)
23:15 Bad Cop: Zlý polda (9)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook