Astra ukončila provoz demo kanálu ve 4K

Astra ukončila provoz demo kanálu ve 4KDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor SES (Astra) ukončil provoz vlastního demonstračního kanálu v ultravysokém rozlišení (UHD) ve formátu 4K. Program se vysílal z evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E.
SES Demo UHD Channel se vysílal nonstop 24 hodiny denně volně ( FTA) na satelitu Astra 1P, na kmitočtu 10,993 GHz s polarizací horizontální. Programová pozice demo kanálu zmizela. Není tedy jasné, zda došlo jen k ukončení provozu stanice nebo satelitní operátor chystá na uvolněnou kapacitu jiný program.
Posláním SES Demo UHD Channel bylo propagovat vysílání ve 4K, které se mělo stát novým motorem růstu televizního a satelitního trhu. Realita je ale jiná. Vedle ukončení zmíněného demo kanálu zmizela z Astry i stanice QVC UHD a také program Insight UHD, který se přestěhoval na konkurenční pozici 13°E.
Pro diváky, kteří vyhledávají propagační obsah ve 4K, je nadále k dispozici jeden časově omezený program. Jmenuje se UHD1 by ASTRA / HD+ a vysílá se ze stejného multiplexu jako nedávno odpojený SES Demo UHD Channel. Tento program vysílá volně (FTA) jen přes den v pracovní dny od cca 8 do 20:00 hodin. Ve zabývajícím čase se na dané pozici vysílá atraktivní obsah složený z nativních 4K materiálů, které jsou dostupné už jen abonentům německé pay-tv platformy HD+.
technické parametry - SES Demo UHD Channel (vysílání bylo ukončeno!), UHD1 by ASTRA / HD+ (po-pá 8-20 hodin):
• Astra 1P (19,2°E), freq. 10,994 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA