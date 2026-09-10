Celá soutěž Liga mistrů na Telly za 312 Kč

Celá soutěž Liga mistrů na Telly za 312 KčDNES! | redakce | tisk | názory
Slavia Praha vstupuje do Ligy mistrů už ve čtvrtek 10. září, doma proti RC Lens. Začíná ve 21:00 na Nova Sport 3. Televizní operátor Telly k tomu připravil akci: zápasy Slavie i zbytek Ligy mistrů a evropských pohárů se dají sledovat na Telly za 312 Kč měsíčně, s garancí, že se cena už nezvedne.
Osm zápasů Slavie a k tomu celá Evropa
Slavia odehraje v ligové fázi osm zápasů, čtyři doma a čtyři venku. V Edenu postupně přivítá RC Lens, Arsenal, Villarreal a Aston Villu, venku ji čekají Sabah Baku, Fenerbahce, Bayern Mnichov a FC Porto. Ligová fáze potrvá do 27. ledna. Telly vysílá celou soutěž na kanálech Nova Sport, takže diváci uvidí i Real Madrid, Barcelonu nebo Manchester City. Do nabídky patří i Evropská a Konferenční liga, tedy Sparta, Plzeň i Jablonec. Sledovat jde na televizi, mobilu i v počítači, sedmidenní archiv nabídne zápas i druhý den ráno.
Podzimní cena, která pak už zůstane
Sportovní balíček s 19 kanály a 35 soutěžemi si divák objedná online na telly.cz/sport. Měsíční varianta stojí 312 Kč místo 390 Kč, týdenní 272 Kč místo 340 Kč. Nejvýhodnější je měsíční varianta: Liga mistrů i evropské poháry vyjdou jen na 10,40 Kč na den. Sleva 20 procent je součástí podzimní akce Telly „Jedna cena na celý život", ve které operátor garantuje, že se cena už nezvedne. Cenu, za kterou si zákazník balíček pořídí dnes, bude platit i za deset let, bez ohledu na inflaci. Stačí nepřerušit opakovanou platbu. Sportovní balíčky jsou bez závazku. Navíc Telly ve spolupráci s etoro nabízí i možnost sledovat sport na celý rok zcela zdarma, podrobnosti jsou na telly.cz/etoro.
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Fotbalová sezona v Evropě trvá až do května a fanoušek chce být u každého zápasu. Podzimní akce se proto týká i sportovních balíčků, cenu u nich fixujeme napořád. Fanoušek tak má jistotu, že bude platit pořád stejně, a může se v klidu dívat. Dlouhodobě k tomu držíme špičkovou stabilitu služby, 99,95 procenta plynulého provozu," říká Jan Schöppel, marketingový ředitel Telly.
zdroj: PR článek Telly