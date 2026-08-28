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Pátek, 28. srpna 2026, svátek má Augustýn

Skupina Barrandov bude mít nového provozovatele?

DNES! | redakce | tisk | názory

Všechny tři programy televizní skupiny Barrandov pravděpodobně budou pokračovat i nadále. Provozovat je ale bude nový subjekt.

Společnost Broadcasting Services a.s. požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílacích licencí pro stanice TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino a to pro pozemní a satelitní vysílání. V případě hlavního programu i pro distribuci skrze zvláštní přenosové systémy (přes internet).

Požadavek o licence pro stanice Barrandov může změnit situaci na českém trhu. Stanice Barrandov Krimi a Barrandov Kino totiž mají přijít o vysílací licence. Provozovatel těchto stanic, společnost Barrandov Televizní Studio, a.s., totiž skončila v konkursu a podle zákona má RRTV oběma stanicím odejmout vysílací licence. Zatím k tomuto kroku zahájila správní řízení. S udělením licencí pro tyto stanice pro nový subjekt se tedy může změnit situace - programy může provozovat jiná společnost a udržet je v provozu.

Navíc společnost Broadcasting Services požádala i o licence pro hlavní program TV Barrandov. Ten je doposud provozován a licencován společností S-24 akvizice II, s.r.o., která doposud hledala na trhu zájemce o převzetí skupiny Barrandov.

Broadcasting Services se tak může stát nový hráčem na mediálním trhu, který může těžit ze svého technického zázemí i znalostí trhu.

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21:40 Ktosi je za dverami
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