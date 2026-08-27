Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence poprvé ve večerníčku

Příhody Brouka Pytlíka a Ferdy Mravence poprvé ve večerníčkuDNES! | redakce | tisk | názory
Ferdu Mravence a jeho horlivého kamaráda Brouka Pytlíka čekají nová dobrodružství. Česká televize uvede večerníček na motivy oblíbených postav z knih Ondřeje Sekory. Seriál natočil režisér David Súkup. Večerníček startuje 31. srpna v 18:45 hodin na programu ČT :D.
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Zpracovat známou a oblíbenou látku je vždy těžký úkol. Na jedné straně je tu respekt k předloze, a to jak po výtvarné, tak po obsahové stránce, na straně druhé pak stejně důležitá potřeba ji tvůrčím způsobem rozvinout a posunout směrem k dnešním divákům. Myslím, že se to autorskému týmu podařilo beze zbytku,“ říká kreativní producentka Barbara Johnsonová.
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Ve většině knížek vystupují Ferda a Pytlík odděleně, ale scenáristovi Michalu Čunderlemu se krásně podařilo udělat z Ferdy a Pytlíka dvojici. Pytlík je popleta, který to myslí dobře, ale ne vždy to dobře skončí, a Ferda je ta klidná síla, která nakonec vše v dobré obrátí. Příběhy jsou díky tomu, že do nich zasahují oba dva, mnohem zábavnější a vrstevnatější,“ dodává režisér David Súkup.
Pro realizaci byla zvolena technologie reliéfní poloplastické loutky, která zachovává výtvarný rukopis Ondřeje Sekory. Seriál získal na Zlín Film Festivalu cenu diváků ČT :D za nejlepší krátký animovaný film, a to konkrétně za díl Jak šli gratulovat.
Nový večerníček vznikl ve spolupráci České televize a společnosti Kuli Film.
zdroj: ČT