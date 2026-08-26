Derby poprvé s diváky přímo ve studiu. Oneplay Sport chystá speciální program

Derby poprvé s diváky přímo ve studiu. Oneplay Sport chystá speciální programDNES! | redakce | tisk | názory
Nedělní 318. derby pražských „S“ dostane na Oneplay Sport nový televizní rozměr. Poprvé v historii vysílání Chance Ligy usednou do zápasového studia diváci. Přímý přenos obohatí také mimořádně široké kamerové pokrytí. Využito bude celkem dvacet kamer, chybět nebudou ani atraktivní záběry z dronu. Hodinový předzápasový program začne na Oneplay Sport 1 v 19.00 hodin, samotné utkání AC Sparta Praha - SK Slavia Praha má výkop ve 20.00 hodin.
Premiérové zapojení publika umožní nové studio Oneplay Sport ve STAGES HOTEL Prague, které patří k nejmodernějším v Česku. Jeho dominantou je panoramatická LED stěna s téměř 16 miliony pixelů, součástí je také hlediště s kapacitou až 80 diváků. Právě při derby se publikum poprvé stane součástí ligového zápasového studia a doplní expertní analýzy o bezprostřední reakce fanoušků.
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Derby patří k zápasům, u kterých emoce začínají dávno před výkopem. Právě proto chceme tentokrát propojit naše expertní studio s fanoušky a dostat jejich atmosféru do celého programu. Nové zázemí nám přináší možnosti, které jsme při ligových přenosech dosud neměli. Věřím, že spojení odborného pohledu, emocí ve studiu a dění na Letné nabídne divákům ještě intenzivnější zážitek,“ říká Marek Kindernay, Head of Oneplay Sport.
Hodinovým předzápasovým studiem provede moderátor David Sobišek, kterého doplní experti Zdeněk Folprecht, Jakub Podaný a Antonín Rosa. Mezi publikem se bude pohybovat reportérka Barbora Mlýnková a přinese tipy i dojmy diváků ve studiu. Dění na stadionu bude sledovat reportér Vladimír Grebennikov, který nabídne například rozhovor se speciálním hostem Patrikem Eliášem, legendou českého hokeje a velkým fotbalovým fanouškem. Pražské derby odkomentuje zkušená dvojice Jan Homolka a Aleš Svoboda.
Výjimečné bude také televizní pokrytí derby. „
Při výrobě přímého přenosu využijeme celkem dvacet kamer. Chybět nebudou dvě robotické kamery, které přiblíží reakce trenérů. Další se zaměří na detail vybraných hráčů a dron přidá atraktivní letecké záběry stadionu a jeho okolí. Podobné prvky jsou běžnou součástí produkce elitních evropských fotbalových soutěží včetně Premier League a Ligy mistrů,“ doplňuje Marek Kindernay.
Další možnost sledování nabídne stanice Oneplay Sport 4, kde bude k dispozici přenos doplněný o statistický datový servis OPTA. Fanoušci tak získají vedle samotného utkání také detailnější data a statistiky k výkonu obou týmů. Doplňující servis přináší i platforma Oneplay, kde jsou k dispozici aktuální statistiky, klíčové momenty utkání a následně sestřihy.
Fotbalový večer bude pokračovat i po závěrečném hvizdu. Od 22.00 hodin naváže pozápasové studio a ve 23.00 hodin odvysílá Oneplay Sport 1 pořad Chance Liga Highlights se sestřihy nedělních utkání 6. kola.
zdroj: Oneplay