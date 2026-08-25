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WBD s právy k dokumentu Diabolical: The Epstein Files

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost WBD (Warner Bros. Discovery) získála mezinárodní práva k dokumentu Diabolical: The Epstein Files a uvede jej na HBO Max v Čechách a na Slovensku. Devadesátiminutový dokument zkoumá Epsteinovy zločiny, síť obchodování s lidmi a systémová selhání, která umožnila roky trvající zneužívání.

Společnost Warner Bros. Discovery dnes oznámila akvizici mezinárodních distribučních práv k dokumentu Diabolical: The Epstein Files pro streamovací platformu HBO Max, kde bude postupně uváděn na mezinárodních trzích od 3. září 2026. Tato akvizice podtrhuje širší závazek HBO Max přinášet prémiové dokumentární příběhy zaměřené na témata významného veřejného zájmu. Uvedení na HBO Max zároveň představuje premiéru dokumentu ve Velké Británii, Itálii a Nizozemsku.

Dokument zkoumá Epsteinovy zločiny, síť obchodování s lidmi a systémová selhání, která umožnila roky trvající zneužívání. Snímek, který vyrobila a distribuuje Australian Broadcasting Corporation, mapuje vzestup, fungování, síť kontaktů a následný pád Jeffreyho Epsteina, odsouzeného sexuálního delikventa obviněného z dlouhodobého provozování systému sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi, jehož oběťmi byly po řadu let nezletilé dívky. V dokumentu vystupují mimo jiné Epsteinovy oběti Lisa Phillips a Ashley Rubright, jeho obhájce David Shoen, novinář Nick Bryant a prostřednictvím archivních záznamů i sám Epstein.

Díky bezprecedentnímu přístupu k výpovědím přímých svědků a poznatkům vyšetřovatelů, právních expertů, novinářů a dalších osob přímo spojených s Epsteinovým případem, včetně přeživších obětí Lisy Phillips a Ashley Rubright, jeho bratra Marka Epsteina a právníka Davida Schoena, přináší tento devadesátiminutový dokument nový pohled na dalekosáhlé důsledky Epsteinových zločinů.

Myriam Lopez-Otazu, Senior Vice Presidentka pro mezinárodní dokumentární obsah a Global Networks EMEA ve společnosti Warner Bros. Discovery, uvedla:

„Diabolical: The Epstein Files přináší aktuální pohled na případ, který nejen otřásl titulními stránkami médií po celém světě, ale zároveň zásadně ovlivnil vnímání moci a vlivu. Prostřednictvím zkoumání rozsahu a důsledků těchto zločinů nabízí dokument našemu publiku hlubší porozumění jednomu z nejvýznamnějších a nejotřesnějších případů zneužívání v novodobé historii.“

Dokument Diabolical: The Epstein Files produkovala Jennifer Feller ze společnosti Australian Broadcasting Corporationa Producentkou Caitlin Shea.

Mezinárodní práva pro streamovací platformu HBO Max a lineární televizní kanál HBO budou k dispozici v těchto zemích:

• Velká Británie - exkluzivní práva pro veškeré televizní vysílání a SVOD
• Itálie - exkluzivní práva pro veškeré televizní vysílání a SVOD (včetně italsky mluvící části Švýcarska)
• Nizozemsko - exkluzivní práva pro televizní vysílání a SVOD

Prva pro HBO Max (SVOD)

• Střední a východní Evropa (CEE)
• Španělsko
• Portugalsko
• Řecko
• Turecko
• Island
• Kypr
• Pobaltské státy
• Země SNS (CIS)
• Malta
• Izrael
• Ukrajina

V uvedených teritoriích platí exkluzivní práva pro SVOD.

zdroj: WBD

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