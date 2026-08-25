Daniel Diemer a Shaheen Jafargholi budou obsazeni do seriálu Spalující rivalita

Daniel Diemer a Shaheen Jafargholi budou obsazeni do seriálu Spalující rivalitaDNES! | redakce | tisk | názory
Obsazení druhé řady oceňovaného seriálu platformy Crave Spalující rivalita (HEATED RIVALRY) se dále rozšiřuje. Daniel Diemer (Percy Jackson and the Olympians, The Half of It) ztvární postavu Ryana Price, zatímco Shaheen Jafargholi (WAR, The Agency, Lost Boys and Fairies) se představí jako Fabian Salah.
Oba herci se připojují k již oznámeným představitelům hlavních rolí Hudsonu Williamsovi, Connoru Storriemu, Justicei Smithovi a Charliemu Gillespiemu v nadcházející řadě, jejíž premiéra je plánována na jaro 2027.
Seriál produkuje společnost Accent Aigu Entertainment ve spolupráci s platformou Crave společnosti Bell Media. Kritiky oceňovaný a mnoha cenami ověnčený seriál Spalující rivalita vytvořil Jacob Tierney a vychází z bestsellerové knižní série Game Changers autorky Rachel Reid.
Jacob Tierney a Brendan Brady uvedli: „Fabian i Ryan přinášejí do světa vytvořeného Rachel Reid jedinečnou energii. Jsou to odvážné, komplexní a mimořádně působivé postavy a bylo pro nás velmi důležité najít herce, kteří dokážou zachytit všechny jejich stránky. Daniel i Shaheen přinášejí do svých rolí sebevědomí a emocionální autenticitu. Velmi se těšíme, až si diváci Fabiana a Ryana zamilují.“
Ve druhé řadě se take objeví Emily Hampshire, Edvin Ryding, Robert Naylor, Sabrina Jalees, Priyanka, Další jména budou oznámena později.
Seriál vzniká na objednávku platformy Crave společnosti Bell Media za podpory Canada Media Fund (CMF).
Jacob Tierney působí jako scenárista, režisér a producent. Dalšími producenty jsou rovněž Brendan Brady a Jayme Alter Wilson. Producentkami jsou Lori Fischburg a Liane Cunje, zatímco Rachel Reid zastává roli konzultující producentky. Na scénáři druhé řady se jako spoluautor podílí Mike Goldbach.
Seriál celosvětově distribuuje společnost Sphere Abacus, součást Bell Media, a je dostupný ve více než 130 zemích světa.
zdroj: WBD