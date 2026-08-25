Osmá řada Kriminálky Anděl startuje na TV Nova 31. srpna

Osmá řada Kriminálky Anděl startuje na TV Nova 31. srpnaDNES! | redakce | tisk | názory
Nové případy, současná témata, výraznější vizuál a sehraný tým kriminalistů v podání Davida Švehlíka, Heleny Dvořákové, Marka Taclíka, Michala Novotného, Jiřího Dvořáka a Marty Dancingerové.
Televize Nova začne od pondělí 31. srpna ve 20:20 vysílat šestnáct nových epizod jednoho z nejoblíbenějších českých kriminálních seriálů, Kriminálky Anděl. Tento seriál se na televizních obrazovkách objevuje už od roku 2008 a za tu dobu si vybudoval pevnou diváckou základnu a výrazné místo mezi českými detektivkami.
Osmá řada přináší nové případy, které odrážejí aktuální společenské problémy. Objeví se internetové podvody, zneužívání systému sociální péče, sázkařská mafie napojená na organizovaný zločin, vražda elitního policisty i dětská kriminalita. Jde o témata, která lidé znají ze zpráv a která se jich mohou bezprostředně dotýkat. Vyšetřování diváky zavede například na darknet nebo do nemocničního podzemí.
Hned první premiérový díl s názvem Dům hrůzy otevře případ, který se zdál být už dávno vyřešený. Před čtyřmi lety zmizeli dva bratři a za jejich smrt byl odsouzen jejich otec. Když se nyní jejich těla náhodou najdou v podzemí opuštěné zahrady, kriminalisté mají původně jen doplnit starý spis. Postupně se ale začnou objevovat pochybnosti a nesrovnalosti. Ani další díly rozhodně neuberou na intenzitě.
V druhé epizodě narazí reportérka na darknetu na muže, který tvrdí, že před dvěma lety snědl mladou zdravotní sestru. Zpočátku působí jako pomatenec, jenže zná až příliš mnoho detailů a podle všeho se chystá udeřit znovu.
Kriminálka Anděl dlouhodobě patří k nejsledovanějším pořadům televize Nova. V podzimní sezoně 2025 dosáhla v cílové skupině 4+ průměrné sledovanosti 1 032 000 diváků.
zdroj: Nova