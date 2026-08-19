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Barrandov Kino bude zachráněna?

DNES! | redakce | tisk | názory

Barrandov Kino, jeden z trojice kanálů televizní skupiny Barrandov, by mohl vysílat i v budoucnu. O vysílací licenci pro tento kanál překvapivě požádal jiný subjekt.

Nově by stanici Barrandov Kino mohla provozovat společnost Broadcasting Services, a.s. Firma je vlastněná Broadcasting Holding. Tu vlastní CRA Services a tuto společnost pak České Radiokomunikace.

A právě společnost České Radiokomunikace poskytují vysílací kapacitu v pozemním vysílání (DVB-T2 multiplex 23) pro programy TV Barrandov, Barrandov Kino a Barrandov Krimi.

Společnost Broadcasting Services požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení vysílacích licencí pro pozemní a satelitní vysílání programu Barrandov Kino. RRTV se bude požadavkem zabývat na některém z příštích zasedání.

Regulátor má také na stole správní řízení ve věci odebrání vysílacích licencí pro kanály Barrandov Kino a Barrandov Krimi společnosti Barrandov Televizní Studio, která se ocitla v konkursu. Hlavní kanál TV Barrandov by měl vysílat i nadále. Licenci pro tento program má jiný subjekt - S-24 akvizice II.

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