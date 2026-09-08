Skylink přeladil kanál CS Horror

Skylink přeladil kanál CS HorrorDNES! | redakce | tisk | názory
Filmový kanál CS Horror najdou zákazníci česko-slovenské satelitní platformy Skylink na novém programovém slotu. Fanoušci hororů, thrillerů a mystery titulů si budou muset přeladit svůj přijímač.
CS Horror se nově vysílá jako společný kanál s televizí CS Film. Stačí tedy naladit pozici stanice CS Film, která od 6:00 hodin do půlnoci nabízí to nejlepší z české, slovenské a československé filmové produkce ve vysílání CS Filmu. Na stejné pozici vysílání po půlnoci pokračuje zmíněným nočním vysíláním CS Horror.
Kanál CS Horror měl doposud na Skylinku vlastní programovou pozici, která byla aktivní jen v noci - od půlnoci, jakmile skončilo denní vysílání sesterského programu CS Film. Nyní na původní pozici CS Horror je informace o přesunu programu na společnou pozici s CS Filmem.
technické parametry - CS Film/CS Horror:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Nagra MA + Viaccess