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Skylink přeladil kanál CS Horror

DNES! | redakce | tisk | názory

Filmový kanál CS Horror najdou zákazníci česko-slovenské satelitní platformy Skylink na novém programovém slotu. Fanoušci hororů, thrillerů a mystery titulů si budou muset přeladit svůj přijímač.

CS Horror se nově vysílá jako společný kanál s televizí CS Film. Stačí tedy naladit pozici stanice CS Film, která od 6:00 hodin do půlnoci nabízí to nejlepší z české, slovenské a československé filmové produkce ve vysílání CS Filmu. Na stejné pozici vysílání po půlnoci pokračuje zmíněným nočním vysíláním CS Horror.

CS Horror se přesunul na jiný programový slot. Informace operátora
▲ CS Horror se přesunul na jiný programový slot. Informace operátora

Kanál CS Horror měl doposud na Skylinku vlastní programovou pozici, která byla aktivní jen v noci - od půlnoci, jakmile skončilo denní vysílání sesterského programu CS Film. Nyní na původní pozici CS Horror je informace o přesunu programu na společnou pozici s CS Filmem.

technické parametry - CS Film/CS Horror:

Astra 3C (23,5°E), freq. 11,934 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Irdeto + Conax + Nagra MA + Viaccess

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