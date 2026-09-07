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LEO konektivita v celém Grónsku

DNES! | redakce | tisk | názory

Satelitní operátor Eutelsat dnes oznámil svoji účast na projektu rozšíření satelitní konektivity pro Grónsko, nové iniciativě podporované Evropskou unií, vládou Grónska a vládou Dánska s cílem rozšířit spolehlivé připojení do venkovských a odlehlých komunit po celé zemi.

Projekt byl dnes zahájen na pozemní stanici Eutelsatu v Grónsku za přítomnosti předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, grónského premiéra Jense-Frederika Nielsena a dánské premiérky Mette Frederiksenové.

Podpora Evropské unie pro tento projekt rovněž odráží její širší závazek k posílení evropské suverenity a odolnosti kritické infrastruktury. Podporou evropského poskytovatele satelitů, který zajistí základní konektivitu v Grónsku, tato iniciativa pomáhá zajistit, aby kritická komunikace v celé Evropě a Arktidě byla podpořena evropskými kapacitami.

V rámci projektu bude společnost Eutelsat poskytovat konektivitu OneWeb na nízké oběžné dráze Země (LEO) ve spolupráci se společností Tusass, grónským národním telekomunikačním poskytovatelem a hlavním partnerem projektu. Na základě svého dlouhodobého vztahu obě společnosti rozšíří spolehlivou komunikaci do odlehlých sídel a kritické infrastruktury v oblastech, kde je geografie a klima Grónska obzvláště obtížné nasadit pozemní sítě.

Soustava OneWeb společnosti Eutelsat, která působí na polární oběžné dráze, je obzvláště vhodná pro Grónsko a širší Arktidu, kde poskytuje vysokorychlostní konektivitu s nízkou latencí ve vysokých zeměpisných šířkách. Rozšířením této kapacity do odlehlejších komunit projekt podpoří priority Grónska v oblasti digitální inkluze a zároveň posílí odolnou a suverénní komunikační infrastrukturu ve strategicky důležitém regionu.

Projekt také spojuje širší evropské satelitní kapacity, včetně kapacit HispaSatu, a staví na spolupráci mezi partnery v rámci SpaceRISE, konsorcia, které realizuje program bezpečné konektivity EU IRIS². Eutelsat je klíčovým partnerem SpaceRise a bude do IRIS² přispívat svými kapacitami LEO.

zdroj: Eutelsat

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