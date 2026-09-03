Nejprestižnější evropská ženská fotbalová liga BWSL míří na CANAL+DNES! | Tisk | komentáře
CANAL+ v České republice a na Slovensku získal práva na pátou prestižní sportovní soutěž. Od pátku 4. září mohou diváci na CANAL+ Sport sledovat Barclays Women’s Super League (BWSL), nejprestižnější ženskou fotbalovou ligu v Evropě. Ta ve stávajícím portfoliu doplní elitní Premier League, ženský tenisový okruh WTA, padelovou tour Premier Padel a nejvyšší francouzskou ragbyovou ligu Top 14.
Barclays Women’s Super League je nejvyšší profesionální fotbalovou ligou žen v Anglii a obdobou slavné Premier League. V soutěži se potkává 14 elitních celků v čele s velkokluby jako Chelsea, Manchesterem City nebo Arsenalem. Od svého založení v roce 2011 se BWSL proměnila v plnohodnotný prémiový sport, kde nejsou výjimkou vyprodané věhlasné tribuny s návštěvností přes 60 000 diváků. Fanoušky kromě špičkové sportovní úrovně láká i specifická rodinná atmosféra zápasů bez zbytečných konfliktů. Tento trend potvrzuje i rostoucí zájem předních televizních vysílatelů.
▲ Obr č. 1 - Evropská ženská fotbalová liga BWSL bude na CANAL+ Sport (foto: CANAL+)
CANAL+ Sport v České republice a na Slovensku nabídne divákům v každém hracím kole exkluzivně dva zápasy v přímém přenosu. Na nich se budou podílet i expertky z řad bývalých či současných fotbalistek, které fanoušky svými znalostmi a zkušenostmi vtáhnou do hry. Nejpovolanější expertkou bude stávající tvář CANAL+ Sport Kateřina Svitková, která je jednou ze dvou Češek, které kdy ve BWSL v historii nastoupily - nejprve v barvách West Hamu a poté i v týmu tehdy úřadujících mistryň z Chelsea.
Na diváky čeká 26 hracích kol, v nichž se bude bojovat o trofej, kterou bude obhajovat Manchester City. Tomu jsou ale v patách i Chelsea s Arsenalem a velká očekávání mají také London City Lionesses, které z Barcelony přivedly vítězku Zlatého míče Alexii Putellas.
Nová sezóna BWSL odstartuje na programu CANAL+ Sport 2 již tento týden. Úvodním zápasem sezóny 2026/27 bude v pátek 4. září od 19:55 atraktivní souboj mezi týmy London City Lionesses a Manchester United. Diváky přenosem provedou komentátor Michal Micka a fotbalová expertka stanice CANAL+ Sport Kateřina Svitková, která díky svým bohatým zkušenostem z anglických trávníků nabídne unikátní vhled přímo do dění na hřišti. Fotbalový program bude pokračovat v neděli 6. září, kdy stanice od 12:55 nabídne duel mezi Brightonem a Arsenalem.
Diváci, kteří CANAL+ Sport ještě nemají, mohou nyní využít časově omezené akční nabídky a zakoupit si balíček CANAL+ se slevou 50 % na první 3 měsíce. Vyjde je tak na pouhých 119 Kč měsíčně.
(CANAL+)
redakce
Barclays Women’s Super League je nejvyšší profesionální fotbalovou ligou žen v Anglii a obdobou slavné Premier League. V soutěži se potkává 14 elitních celků v čele s velkokluby jako Chelsea, Manchesterem City nebo Arsenalem. Od svého založení v roce 2011 se BWSL proměnila v plnohodnotný prémiový sport, kde nejsou výjimkou vyprodané věhlasné tribuny s návštěvností přes 60 000 diváků. Fanoušky kromě špičkové sportovní úrovně láká i specifická rodinná atmosféra zápasů bez zbytečných konfliktů. Tento trend potvrzuje i rostoucí zájem předních televizních vysílatelů.
▲ Obr č. 1 - Evropská ženská fotbalová liga BWSL bude na CANAL+ Sport (foto: CANAL+)
CANAL+ Sport v České republice a na Slovensku nabídne divákům v každém hracím kole exkluzivně dva zápasy v přímém přenosu. Na nich se budou podílet i expertky z řad bývalých či současných fotbalistek, které fanoušky svými znalostmi a zkušenostmi vtáhnou do hry. Nejpovolanější expertkou bude stávající tvář CANAL+ Sport Kateřina Svitková, která je jednou ze dvou Češek, které kdy ve BWSL v historii nastoupily - nejprve v barvách West Hamu a poté i v týmu tehdy úřadujících mistryň z Chelsea.
Na diváky čeká 26 hracích kol, v nichž se bude bojovat o trofej, kterou bude obhajovat Manchester City. Tomu jsou ale v patách i Chelsea s Arsenalem a velká očekávání mají také London City Lionesses, které z Barcelony přivedly vítězku Zlatého míče Alexii Putellas.
Nová sezóna BWSL odstartuje na programu CANAL+ Sport 2 již tento týden. Úvodním zápasem sezóny 2026/27 bude v pátek 4. září od 19:55 atraktivní souboj mezi týmy London City Lionesses a Manchester United. Diváky přenosem provedou komentátor Michal Micka a fotbalová expertka stanice CANAL+ Sport Kateřina Svitková, která díky svým bohatým zkušenostem z anglických trávníků nabídne unikátní vhled přímo do dění na hřišti. Fotbalový program bude pokračovat v neděli 6. září, kdy stanice od 12:55 nabídne duel mezi Brightonem a Arsenalem.
Diváci, kteří CANAL+ Sport ještě nemají, mohou nyní využít časově omezené akční nabídky a zakoupit si balíček CANAL+ se slevou 50 % na první 3 měsíce. Vyjde je tak na pouhých 119 Kč měsíčně.
(CANAL+)
redakce