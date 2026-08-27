STVR představila novou grafiku

STVR představila novou grafikuDNES! | Tisk | komentáře
Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televízia a rozhlas) dnes představil během akce Nový príbeh novou vizuální identitu svých televizních stanic Jednotka, Dvojka, STVR 24 a STVR Šport.
▲ Obr č. 1 - Nová vizuální identita STVR. Program Jednotka (foto: STVR)
Poprvé diváci novou grafiku uvidí 11.9.2026, kdy nahradí dosavadní vizuální identitu.
Novou identitu STVR postavila na jednotném motivu s názvem Signál. Vychází z písmene S v logu STVR, které v novém systému funguje jako vlna, impuls, sekvence či ozvěna. Jedná se o prvek v neustálém pohybu, který napříč všemi programovými službami organizuje rytmus a přechody obrazu.
▲ Obr č. 2 - Nová vizuální identita STVR. Program Jednotka (foto: STVR)
Samotné vizuální ztvárnění se na jednotlivých stanicích projevuje jinak. Jednotka jej ztělesňuje ve formě fyzického objektu čísla 1 ve výšce několika metrů, který se objevuje v civilních prostředích napříč Slovenskem, ve společnosti lidí různých generací.
▲ Obr č. 3 - Nová vizuální identita STVR. Program Dvojka (foto: STVR)
▲ Obr č. 4 - Nová vizuální identita STVR. Program Dvojka (foto: STVR)
Dvojka pracuje s přeměnou čísla 2 podle obsahu jednotlivých programů, napříč přírodním, historickým i uměleckým světem.
Okruh RTVS 24 staví na vrstveném obraze aktuálního dění, ve kterém centrální vrstva přináší hlavní téma a okolní vrstvy jej doplňují o souvislosti.
▲ Obr č. 5 - Nová vizuální identita STVR. Program Dvojka (foto: STVR)
▲ Obr č. 6 - Nová vizuální identita STVR. Program RTVS Šport (foto: STVR)
RTVS Šport se soustřeďuje na moment výkonu, na okamžik, ve kterém se pohyb mění v emoci.
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▲ Obr č. 7 - Nová vizuální identita STVR. Program RTVS Šport (foto: STVR)
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redakce
▲ Obr č. 1 - Nová vizuální identita STVR. Program Jednotka (foto: STVR)
Poprvé diváci novou grafiku uvidí 11.9.2026, kdy nahradí dosavadní vizuální identitu.
Novou identitu STVR postavila na jednotném motivu s názvem Signál. Vychází z písmene S v logu STVR, které v novém systému funguje jako vlna, impuls, sekvence či ozvěna. Jedná se o prvek v neustálém pohybu, který napříč všemi programovými službami organizuje rytmus a přechody obrazu.
▲ Obr č. 2 - Nová vizuální identita STVR. Program Jednotka (foto: STVR)
Samotné vizuální ztvárnění se na jednotlivých stanicích projevuje jinak. Jednotka jej ztělesňuje ve formě fyzického objektu čísla 1 ve výšce několika metrů, který se objevuje v civilních prostředích napříč Slovenskem, ve společnosti lidí různých generací.
▲ Obr č. 3 - Nová vizuální identita STVR. Program Dvojka (foto: STVR)
▲ Obr č. 4 - Nová vizuální identita STVR. Program Dvojka (foto: STVR)
Dvojka pracuje s přeměnou čísla 2 podle obsahu jednotlivých programů, napříč přírodním, historickým i uměleckým světem.
Okruh RTVS 24 staví na vrstveném obraze aktuálního dění, ve kterém centrální vrstva přináší hlavní téma a okolní vrstvy jej doplňují o souvislosti.
▲ Obr č. 5 - Nová vizuální identita STVR. Program Dvojka (foto: STVR)
▲ Obr č. 6 - Nová vizuální identita STVR. Program RTVS Šport (foto: STVR)
RTVS Šport se soustřeďuje na moment výkonu, na okamžik, ve kterém se pohyb mění v emoci.
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Nová vizuální identita není jen o novém logu. Je to způsob, jakým chceme mluvit k divákům. Jasnější, modernější, ale stále rozpoznatelně," uvedla generální ředitelka STVR Martina Flašíková.
▲ Obr č. 7 - Nová vizuální identita STVR. Program RTVS Šport (foto: STVR)
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Signál jsme zvolili proto, že přesně vystihuje podstatu naší práce, kterou je přenos informace, obrazu i emoce. Namísto jedné pevné grafiky jsme vytvořili systém, který dokáže růst a měnit se spolu s obsahem, který představuje," řekla ředitelka Sekce marketingu a komunikace Jana Prágerová.
redakce