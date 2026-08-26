Kanál o mazlíčcích expanduje do Česka

Kanál o mazlíčcích expanduje do ČeskaDNES! | Tisk | komentáře
Na českém trhu začne v příštím týdnu vysílat nový tematicky kanál věnovaný domácím mazlíčkům. Stanice Dog + Cat TV, určená všem majitelům a milovníkům psů a koček, se objeví v nabídkách prvních televizních operátorů.
V úterý 1. září 2026 začne v Česku vysílat nový televizní kanál Dog & Cat TV. Stanice bude od svého českého startu dostupná na IPTV/OTT platformách Vodafone TV a SledovaniTV.
▲ Obr č. 1 - Mazlíčci budou mít vlastní stanici Dog & Cat TV (foto: SECOM Group)
Po úspěšném uvedení ve Francii, kde se na platformách Free a CANAL+ těší silné publicitě a rostoucí sledovanosti, nedávném spuštění v Nizozemsku na KPN, vysílá Dog & Cat TV od 15. června na Slovensku a to v nabídce operátora Orange. Provozovatel televizní služby dostal 2,5 měsíční exkluzivitu s tím, že od září se může program objevit i jinde.
Stanice Dog & Cat TV se v září 2026 objeví v základním tarifu Vodafone TV v EPG na pozici 136. V nabídce SledovaniTV bude součástí balíčku M v Česku na pozici 30, na Slovensku na předvolbě 31.
Dog & Cat TV je určený všem majitelům a milovníkům psů a koček. Pořady stanice jsou lokalizovány do češtiny. Vysílání chce oslovit celou rodinu a nabídnout divákům kompletní zážitek orientovaný na témata kolem domácích mazlíčků.
▲ Obr č. 2 - Logo nové stanice Dog & Cat TV (foto: SECOM Group)
Vysílání Dog & Cat TV je postavené na čtyřech základních pilířích. Stanice chce Informovat prostřednictvím reportáží o kočkách, psech a jejich vášnivých majitelích, chce i Radit a přinášet odborná doporučení od specialistů na zdraví, výživu a výcvik na podporu pohody domácích mazlíčků. Program chce i Dojímat magazíny a dokumentárními filmy, zachytávající skutečné příběhy, iniciativy a překvapující objevy, které diváky inspirují a dojímají. A konečně chce stanice i Bavit pořady inspirované formáty reality TV, které přinášejí zábavu, smích a momenty ideální pro společně strávené chvíle s rodinou.
Nový program Dog & Cat TV na český a slovenský trh přináší skupina SECOM. Na trhu stanici zastupuje společnost Channels.
redakce
V úterý 1. září 2026 začne v Česku vysílat nový televizní kanál Dog & Cat TV. Stanice bude od svého českého startu dostupná na IPTV/OTT platformách Vodafone TV a SledovaniTV.
▲ Obr č. 1 - Mazlíčci budou mít vlastní stanici Dog & Cat TV (foto: SECOM Group)
Po úspěšném uvedení ve Francii, kde se na platformách Free a CANAL+ těší silné publicitě a rostoucí sledovanosti, nedávném spuštění v Nizozemsku na KPN, vysílá Dog & Cat TV od 15. června na Slovensku a to v nabídce operátora Orange. Provozovatel televizní služby dostal 2,5 měsíční exkluzivitu s tím, že od září se může program objevit i jinde.
Stanice Dog & Cat TV se v září 2026 objeví v základním tarifu Vodafone TV v EPG na pozici 136. V nabídce SledovaniTV bude součástí balíčku M v Česku na pozici 30, na Slovensku na předvolbě 31.
Dog & Cat TV je určený všem majitelům a milovníkům psů a koček. Pořady stanice jsou lokalizovány do češtiny. Vysílání chce oslovit celou rodinu a nabídnout divákům kompletní zážitek orientovaný na témata kolem domácích mazlíčků.
▲ Obr č. 2 - Logo nové stanice Dog & Cat TV (foto: SECOM Group)
Vysílání Dog & Cat TV je postavené na čtyřech základních pilířích. Stanice chce Informovat prostřednictvím reportáží o kočkách, psech a jejich vášnivých majitelích, chce i Radit a přinášet odborná doporučení od specialistů na zdraví, výživu a výcvik na podporu pohody domácích mazlíčků. Program chce i Dojímat magazíny a dokumentárními filmy, zachytávající skutečné příběhy, iniciativy a překvapující objevy, které diváky inspirují a dojímají. A konečně chce stanice i Bavit pořady inspirované formáty reality TV, které přinášejí zábavu, smích a momenty ideální pro společně strávené chvíle s rodinou.
Nový program Dog & Cat TV na český a slovenský trh přináší skupina SECOM. Na trhu stanici zastupuje společnost Channels.
redakce