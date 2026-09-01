JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplex

JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplexDNES! | Tisk | komentáře
Slovenská mediální skupina JOJ zahájila distribuci svých dvou programů v českém pozemním vysílání v rámci jiného multiplexu. U nového operátora se tak nově vysílají programy JOJ Family a CS Mystery.
JOJ Family a CS Mystery byly dlouhodobě součástí digitálního pozemního vysílání a to součástí programové nabídky společnosti Digital Broadcasting, provozovatele celoplošné Vysílací sítě 24 (DVB-T2 multiplex 24). To se ale nyní (z)mění.
Oba výše uvedené programy totiž dnes začaly vysílat v konkurenční Vysílací síti 23 (DVB-T2 multiplex 23) společnosti České Radiokomunikace a to na programových slotech Test-1 (nově JOJ Family) a Test-2 (nově CS Mystery).
Pozemní vysílání zaznamenává v poslední době výrazné šoky a změny. Na klasickou pozemní anténu již diváci nenaladí stanice DVTV Extra, Hit TV či TraLaLa, které pozemní distribuci opustily, stejně tak i Sporty TV, která byla na trhu nahrazena programem Prima sport. Ten se nečekaně objevil v multiplexu 24.
I po těchto manévrech zůstalo dostatek volné kapacity a to jak v multiplexu 23, tak i multiplexu 24 pro případné další programy.
redakce
JOJ Family a CS Mystery byly dlouhodobě součástí digitálního pozemního vysílání a to součástí programové nabídky společnosti Digital Broadcasting, provozovatele celoplošné Vysílací sítě 24 (DVB-T2 multiplex 24). To se ale nyní (z)mění.
Oba výše uvedené programy totiž dnes začaly vysílat v konkurenční Vysílací síti 23 (DVB-T2 multiplex 23) společnosti České Radiokomunikace a to na programových slotech Test-1 (nově JOJ Family) a Test-2 (nově CS Mystery).
Pozemní vysílání zaznamenává v poslední době výrazné šoky a změny. Na klasickou pozemní anténu již diváci nenaladí stanice DVTV Extra, Hit TV či TraLaLa, které pozemní distribuci opustily, stejně tak i Sporty TV, která byla na trhu nahrazena programem Prima sport. Ten se nečekaně objevil v multiplexu 24.
I po těchto manévrech zůstalo dostatek volné kapacity a to jak v multiplexu 23, tak i multiplexu 24 pro případné další programy.
redakce