TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech

TV Markíza uvede krimi-drama seriál HriechDNES! | redakce | tisk | názory
Televize Markíza přinese od 7. září ve 20:30 hodin nový kriminálně-dramatický seriál "Hriech" (Hřích), první mezinárodní adaptaci oceňovaného amerického kriminálního dramatu The Sinner.
Novinka navazuje na úspěšnou linii dramatických seriálů "Klamstvo", "Zrada", "Vina" či "V zovretí" a přináší příběh, ve kterém není největší záhadou otázka "kdo vraždil", ale "proč".
Seriál obsadí osm pondělních večerů a předplatitelé streamovací služby Voyo si budou moci jednotlivé epizody vychutnat vždy s exkluzivním týdenním předstihem.
Seriál se stal mezinárodním fenoménem díky originálnímu psychologickému přístupu ke kriminálnímu žánru. Namísto hledání pachatele zkoumá motiv zločinu a postupně odhaluje vrstvy lidské psychiky.
Hriech nabídne divákům intenzivní pohled na lidi, kteří se ocitnou v situaci, kdy musí čelit vlastní minulosti, bolestivým tajemstvím a rozhodnutím, která mohou navždy změnit jejich životy. V hlavních rolích se představí Ady Hajdu a Kristína Svarinská, které diváci uvidí v netypických dramatických polohách.
Hvězdné herecké obsazení doplňují Jakub Jablonský, Branislav Deák, Filip Šebesta, Daniel Žulčák, Martin Mňahončák, Marta Sládečková či Kristýna Sisková. Režie se ujala Emília Ondriašová. Seriál vznikl ve spolupráci s produkční společností Paprika Studios, která pro TV Markíza připravila i divácké hity "Pán profesor", "Klamstvo" či "Vina".
Původní americký seriál The Sinner, nominovaný na ceny Emmy a Zlatý glóbus, se dočkal čtyř sérií na stanici USA Network. Za seriálem stojí Universal Global Television, divize Universal Studio Group, přičemž jeho showrunnerem a výkonným producentem byl Derek Simonds. Mezi výkonné producenty patřili také Jessica Biel a Michelle Purple ze společnosti Iron Ocean, Charlie Gogolak, Adam Bernstein a Nina Braddock. Formát celosvětově licencuje NBCUniversal Formats, divize Universal Studio Group.