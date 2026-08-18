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HBO připravuje pokračování TO: Vítejte v Derry

DNES! | redakce | tisk | názory

Dramatický seriál společnosti HBO TO: Vítejte v Derry (IT: Welcome to Derry), který vzniká ve společnosti Warner Bros. Television a jejich producenty jsou Andy a Barbara Muschietti bude mít svou druhou řadu. Showrunnerem bude Brad Caleb Kane.

Už od své premiéry se seriál zařadil mezi čtyři nejúspěšnější premiéry seriálů v historii HBO Max na globální úrovni. První řada, která má osm epizod, je aktuálně dostupná na streamovací platformě HBO Max.

První řada seriálu TO: Vítejte v Derry byla kritiky oceněna jako „mistrovsky vystavěný, propracovaný psychologický horor“ (Variety), který je „silný a strhující“ (USA Today) a představuje „napínavou povinnou podívanou“ (Decider). Forbes jej označil za „vizuálně působivý“ a The Seattle Times za „děsivě fascinující“. Deník The New York Times vyzdvihl režijní práci Andyho Muschiettiho, který podle něj „servíruje dokonalou noční můru plnou narůstající paniky a hrůzy“.

Sarah Aubrey, vedoucí oddělení původní tvorby HBO Max, uvedla: „Jsme nadšeni, že se můžeme vrátit do mrazivého světa Derry a dále rozvíjet děsivě ikonickou adaptaci Andyho a Barbary Muschiettiových. Společně s Bradem Calebem Kanem posunou ve druhé řadě hranice ještě dál a prohloubí hrůzu, tajemství i nezapomenutelnou mytologii Pennywise, kterou fanoušci tak rádi objevují.“

Clancy Collins White, prezident kreativních záležitostí společnosti Warner Bros. Television, dodal: „Jsme přesvědčeni, že TO: Vítejte v Derry bude diváky i nadále fascinovat svou mrazivou novou cestou do 30. let minulého století. Těšíme se, až fanoušky znovu přivedeme do města Derry, kde zažijí další kapitolu příběhu a odhalí ještě více z toho, co se skrývá pod povrchem.“

Andy a Barbara Muschiettiovi uvedli: „Pokračovat v objevování a rozšiřování úžasného světa, který vytvořil Stephen King, je pro nás obrovská pocta. Podpora našich partnerů z HBO a Warner Bros. Television je neocenitelná. A my svou práci opravdu milujeme!

Seriál TO: Vítejte v Derry, zasazený do světa univerza TO (IT) Stephena Kinga, vychází z jeho románu To a dále rozvíjí vizi, kterou filmař Andy Muschietti představil ve filmech TO a TO Kapitola 2. Druhá řada se odehrává v roce 1935, během období Velké hospodářské krize, a zaměřuje se na krvavý masakr gangu Bradleyových. Tato skupina bankovních lupičů se zastaví v Derry, aby nakoupila munici, a místo toho se ocitne tváří v tvář nepředstavitelné hrůze.

Seriál TO: Vítejte v Derry vzniká pro HBO ve spolupráci se společností Warner Bros. Television a je založen na románu To od Stephena Kinga. Producenty jsou Andy Muschietti a Barbara Muschietti (prostřednictvím své produkční společnosti Double Dream), Brad Caleb Kane, Roy Lee, Dan Lin, Jamie Travis a Dhana Gilbert. Brad Caleb Kane bude ve druhé řadě působit také jako showrunner.

zdroj: WBD

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