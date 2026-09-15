Belarus Tomorrow - FTA novinka na 23,5E

Belarus Tomorrow - FTA novinka na 23,5EDNES! | redakce | tisk | názory
Z pozice satelitní platformy Skylink, na 23,5°E, kde je zaparkována družice Astra 3C, začal vysílat další volně ( FTA) vysílaný program - Belarus Tomorrow.
Stanice Belarus Tomorrow se objevila na kmitočtu 12,363 GHz. Jde o retransmisi signálu z multiplexu Svoboda Satellite, který je šířen na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Belarus Tomorrow vysílá v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení (720x576). Vysílání je poskytováno v ruském jazyce. Posláním tohoto programu (a dalších stanic z paketu Svoboda Satellite) je šířit objektivní a necenzurované zpravodajství z domova i ze světa. Divákům se prostřednictvím satelitní distribuce mají dostat informace, které státem kontrolovaná média nevysílají nebo nejsou objektivní.
technické parametry - Belarus Tomorrow:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,363 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA