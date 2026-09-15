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Belarus Tomorrow - FTA novinka na 23,5E

DNES! | redakce | tisk | názory

Z pozice satelitní platformy Skylink, na 23,5°E, kde je zaparkována družice Astra 3C, začal vysílat další volně ( FTA) vysílaný program - Belarus Tomorrow.

Stanice Belarus Tomorrow se objevila na kmitočtu 12,363 GHz. Jde o retransmisi signálu z multiplexu Svoboda Satellite, který je šířen na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Belarus Tomorrow - záběr z příjmu stanice
▲ Belarus Tomorrow - záběr z příjmu stanice

Belarus Tomorrow vysílá v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení (720x576). Vysílání je poskytováno v ruském jazyce. Posláním tohoto programu (a dalších stanic z paketu Svoboda Satellite) je šířit objektivní a necenzurované zpravodajství z domova i ze světa. Divákům se prostřednictvím satelitní distribuce mají dostat informace, které státem kontrolovaná média nevysílají nebo nejsou objektivní.

technické parametry - Belarus Tomorrow:

• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,363 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

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21:05 Rozpleteno
21:30 Četnické humoresky (36/39)
kanál CT2 20:00 Diana (1/6)
20:50 Amoosed: losí odysea
22:10 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Boží plán (5)
21:35 Ordinace v růžové zahradě 2 (1048)
22:45 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (86)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Případ mrtvých spolužáků
22:05 Ve znamení Merkura (3)
23:55 Profesionálové 2 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Sejdeme se na Cibulce
21:45 Profesionálové (6)
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle V
21:20 Astrid a Raphaëlle V
22:15 Vrchný inšpektor Banks III
kanál DVOJKA 20:10 Kafedrála
20:40 Matka
21:50 Teresa
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XV. (5)
21:55 Farma XVIII.
23:05 Love Island VI.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (9)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (10/10)
22:20 30 případů majora Zemana (9)

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