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CANAL+ a LaLiga společně proti pirátství

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CANAL+, která v Česku a na Slovensku provozuje satelitní televizi Skylink a internetovou platformu Skylink Live TV, uzavřela průlomové strategické dohody s LaLiga zaměřené na boj proti pirátství.

Dohoda pokrývá téměř 50 zemí v Evropě, subsaharské Africe a na Haiti.

Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

Podle CANAL+ jde o jednu z nejambicióznějších forem spolupráce, jaká kdy vznikla mezi globálním vysílatelem a významnou sportovní soutěží s cílem čelit jedné z největších hrozeb, kterým dnes sportovní odvětví čelí.

Společným cílem obou subjektů je chránit sportovní ekosystém a jeho model financování a zároveň nadále fanouškům zprostředkovávat mimořádné fotbalové zážitky.

Spolupráce oběma organizacím umožní sdílet informace, koordinovat strategie vymáhání práva a urychlit kroky proti sítím nelegální distribuce působícím na území více států.

Společnosti upozorňují, že každé nelegální fotbalové vysílání připravuje celý sportovní ekosystém a to jak amatérský, tak i profesionální o klíčové zdroje nezbytné pro jeho rozvoj.

Společnost CANAL+, která dnes působí v téměř 70 zemích, a LaLiga vybudovaly dlouhodobé partnerství založené na distribuci španělského fotbalu. Toto partnerství, které začalo ve Francii a postupně se rozšířilo do dalších částí Evropy, Afriky a na Haiti, se rozvíjelo ruku v ruce s mezinárodní expanzí CANAL+ a rostoucí globální popularitou soutěží LaLiga.

CANAL+ upozornila, že nelegální služby vystavují uživatele reálným rizikům, včetně krádeže osobních údajů, napadení škodlivým softwarem (malwarem), podvodů a přístupu k neregulovanému obsahu. Společným

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