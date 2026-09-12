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HBO představuje nové posily druhé řady seriálu Jednotka

DNES! | redakce | tisk | názory

Rose Rollins a Carol Santiago se připojují k obsazení druhé řady seriálu HBO JEDNOTKA (TASK), který se aktuálně natáčí.

Nově oznámené obsazení

• Rose Rollins ztvární Evie Barnesovou, oddanou manželku Eddieho Barnese.

• Carol Santiago se představí jako Ana Salazarová, nastávající matka a blízká přítelkyně Marie.

Ve druhé řadě se dále představí Mark Ruffalo jako Tom Brandis, Mahershala Ali jako Eddie Barnes, Julianne Nicholson jako Lori Rossová, Harry Melling jako Brennan Boylan, Adam Nagaitis jako Luke Clemmons, Aminah Nieves jako Nataly Zamora, Edgar Ramírez jako Miguel Contreras, Martha Plimpton jako Kathleen McGintyová, Silvia Dionicio jako Emily Brandisová, Tim Blake Nelson jako Denny Coughlin, Jharrel Jerome jako Jordan Barnes, Brían F. O'Byrne jako Charlie Boylan, Bethlehem Million jako Lisa Barnesová, Kevin Dunn jako Vince Runyan, Andrew Russel jako Ethan Brandis, Alaíde jako Maria Delgado, Rocío Guzmán jako Yvonne Delgado, Regina Nava jako Fernanda a Stephanie Sigman jako Carmen Belandria.

Tom Brandis (Mark Ruffalo) se ujímá vedení nové speciální jednotky. Čím hlouběji však operace proniká do složité sítě vztahů a zájmů, tím obtížnější je rozpoznat, kdo je skutečným cílem celé akce.

Autorem, scenáristou, showrunnerem a producentem seriálu je Brad Ingelsby.

Mezi další producenty se řadí Paul Lee a Mark Roybal za společnost wiip, dále Jeremiah Zagar, Mark Ruffalo a Ron Schmidt. Koproducentkami seriálu jsou Nicole Jordan-Webber a Karen Wacker.

Casting zajišťuje společnost Bialy Thomas & Associates.

zdroj: WBD

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