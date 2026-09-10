DC Studios: Supergirl zamíří na HBO Max

DC Studios: Supergirl zamíří na HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Nový film DC Studios SUPERGIRL bude mít exkluzivní premiéru na HBO Max 10. září. Snímek představuje příběh Kary Zor-El, sestřenice Supermana, která se vydává na nebezpečnou cestu napříč vesmírem, aby ochránila své blízké a našla vlastní podobu hrdinství.
Ve filmu se představí Milly Alcock v titulní roli Supergirl, dále Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet a Jason Momoa.
Film sleduje osudy Kary Zor‑El, známé jako Supergirl, která je odvážná, nezávislá a často jedná po svém. Když její život zasáhne nečekaná hrozba, spojí síly s nepravděpodobným spojencem a vydá se na epické dobrodružství napříč galaxiemi. Během něj musí najít rovnováhu mezi touhou po pomstě a snahou o spravedlnost a zároveň zachránit svého nejlepšího přítele, psa Krypta.
Scénář napsala Ana Nogueira a režie se ujal Craig Gillespie. Producenty filmu jsou Peter Safran a James Gunn, šéfové DC Studios.
SUPERGIRL bude dostupná exkluzivně na HBO Max od 10. září. Na televizním kanále HBO bude film uveden 12. září.
HBO Max nabízí prvotřídní filmovou nabídku od studií Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli a dalších. Vedle nejnovějších kritikou oceňovaných snímků, jako jsou držitelé Oscara® One Battle After Another a Sinners, zde diváci najdou také oblíbené filmové série včetně To (It), V zajetí démonů (The Conjuring) nebo Nezvratný osud (Final Destination). Rozsáhlý katalog HBO Max přináší filmové novinky i nadčasové klasiky pro každého filmového fanouška.
zdroj: WBD