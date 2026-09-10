Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 10. září 2026, svátek má Irma

DC Studios: Supergirl zamíří na HBO Max

DNES! | redakce | tisk | názory

Nový film DC Studios SUPERGIRL bude mít exkluzivní premiéru na HBO Max 10. září. Snímek představuje příběh  Kary Zor-El, sestřenice Supermana, která se vydává na nebezpečnou cestu napříč vesmírem, aby ochránila své blízké a našla vlastní podobu hrdinství.

Ve filmu se představí Milly Alcock v titulní roli Supergirl, dále Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet a Jason Momoa.

Film sleduje osudy Kary Zor‑El, známé jako Supergirl, která je odvážná, nezávislá a často jedná po svém. Když její život zasáhne nečekaná hrozba, spojí síly s nepravděpodobným spojencem a vydá se na epické dobrodružství napříč galaxiemi. Během něj musí najít rovnováhu mezi touhou po pomstě a snahou o spravedlnost a zároveň zachránit svého nejlepšího přítele, psa Krypta.

Scénář napsala Ana Nogueira a režie se ujal Craig Gillespie. Producenty filmu jsou Peter Safran a James Gunn, šéfové DC Studios.

SUPERGIRL bude dostupná exkluzivně na HBO Max od 10. září. Na televizním kanále HBO bude film uveden 12. září.

HBO Max nabízí prvotřídní filmovou nabídku od studií Warner Bros. Pictures, DC Studios, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli a dalších. Vedle nejnovějších kritikou oceňovaných snímků, jako jsou držitelé Oscara® One Battle After Another a Sinners, zde diváci najdou také oblíbené filmové série včetně To (It), V zajetí démonů (The Conjuring) nebo Nezvratný osud (Final Destination). Rozsáhlý katalog HBO Max přináší filmové novinky i nadčasové klasiky pro každého filmového fanouška.

zdroj: WBD

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sporty TV ukončila vysílání
Sporty TV ukončila vysílání
JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplex
JOJ Family a CS Mystery mění pozemní multiplex
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Nový multiplex testuje na satelitu Astra 4A
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR + Homatics Dongle Lite 4K V2 - kvalitní multimediální přehrávače
Homatics Dongle 4K V2 AI-SR + Homatics Dongle Lite 4K V2 - kvalitní multimediální přehrávače
TraLaLa dozpívala a skončila
TraLaLa dozpívala a skončila
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
TV Markíza uvede krimi-drama seriál Hriech
Story 4 s nový logem a grafikou
Story 4 s nový logem a grafikou
Skylink přeladil kanál CS Horror
Skylink přeladil kanál CS Horror
Erotický kanál Vixen v nabídce Antik TV
Erotický kanál Vixen v nabídce Antik TV
AMC Global Media přináší do Česka a na Slovensko streamovací službu SELEKT Light
AMC Global Media přináší do Česka a na Slovensko streamovací službu SELEKT Light
Nejprestižnější evropská ženská fotbalová liga BWSL míří na CANAL+
Nejprestižnější evropská ženská fotbalová liga BWSL míří na CANAL+
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027
Společnost Hisense získala 6 ocenění EISA 2026-2027

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Pot mi sluší
20:10 Inspektorka Candice Renoirová X
21:05 Gejzír
kanál CT2 20:00 Apokalypsa: 2. světová válka (2/6)
21:00 Hledání ztracených světů (4/6)
21:30 Astronautka
kanál NOVA 20:20 Boží plán (4)
21:40 Jáma lvová II (2)
22:50 Kriminálka Las Vegas XI (3)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (85)
21:30 Ano, šéfe!
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Chlapci a chlapi (2)
21:25 7 pádů Honzy Dědka (2)
22:25 7 pádů Honzy Dědka (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:00 Cyranův poloostrov (5, 6)
22:00 Most IV (3)
kanál JEDNOTKA 20:30 Ordinácia v Eifeli II
22:00 Komisár Montalbano
23:53 Vraždy na Korzike
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 25. výročie útoku na WTC
22:05 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XV. (4)
21:55 Jama levova IV.
23:15 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (7)
21:45 30 případů majora Zemana (8)
23:05 Bad Cop: Zlý polda (7)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook