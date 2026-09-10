Polsko: Kanál wPolsce24 překlopen do HD

Polsko: Kanál wPolsce24 překlopen do HDDNES! | redakce | tisk | názory
Polský zpravodajský a informační kanál wPolsce24, který je součástí programové nabídky polského celoplošného DVB-T multiplexu 8 (MUX 8) změnil formát vysílání.
Ve středu 9. září 2026 stanice byla překlopena z klasického SD rozlišení (720x576) na HD (1920x1080). Program se nadále vysílá na stejné programové pozici.
Vedle stanice wPolsce24 v MUXu 8 vysílá v HD také televizní kanál Republika.
Zbývající dvě stanice Nowa TV a WP se nadále vysílají v SD.
MUX 8 je jediný celoplošný pozemní multiplex v Polsku, který se vysílá v tzv. třetím televizním pásmu (VHF) oproti ostatním sítím, které jsou šířeny v UHF pásmu. Paket má stále volné programové sloty pro případné nové stanice. Bohužel, zájem vysílatelů o tuto kapacitu je nízký. Zejména kvůli vysílání v pásmu VHF.