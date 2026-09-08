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SledovaniTV: Nový program a promo kanály v září

DNES! | redakce | tisk | názory

Nabídka SledovaniTV se od září rozšiřuje o nový tematický kanál Dog & Cat TV, který je kompletně věnovaný světu psů a koček. Česká republika se po Francii, Nizozemsku a Slovensku stává čtvrtým evropským trhem, na který stanice vstupuje.

V nabídce SledovaniTV bude nový kanál dostupný v balíčcích M, L a XL.

Program Dog & Cat TV stojí na čtyřech hlavních pilířích - informovat, radit, dojímat a bavit. Diváci se mohou těšit na reportáže ze světa domácích zvířat, odborné rady zaměřené na jejich zdraví, výživu a výcvik, dokumentární pořady a skutečné příběhy i odlehčené zábavné formáty. Veškerý obsah bude plně lokalizovaný do češtiny.

Psi a kočky jsou pro spoustu našich zákazníků součástí rodiny, přesto je obsah věnovaný přímo jim v televizní nabídce poměrně výjimečný. Dog & Cat TV přináší kombinaci zábavy, zajímavých příběhů i praktických informací, takže jsme rádi, že ho můžeme nabídnout našim divákům hned při jeho vstupu na český trh,“ říká Lukáš Pazourek, marketingový ředitel SledovaniTV.

Mezi pořady, které se na Dog & Cat TV objeví, patří například Nejlepší přítel psa: nejroztomilejší psí kamarádi, zaměřený na neobvyklá přátelství mezi psy a dalšími zvířaty, Kočičí klinika, která diváky zavede do prostředí veterinární péče o kočky, nebo Dokonalý pejsek. Program doplní také pořady Nebezpeční psi a Můj páníček je celebrita.

Česká republika má hluboce zakořeněnou kulturu domácích mazlíčků, kde psi a kočky hrají ústřední roli v každodenním rodinném životě. Příchod Dog & Cat TV dokonale zapadá do této dynamiky. Je to tematická, rodinně orientovaná a vysoce kvalitní nabídka, která odpovídá očekáváním českých diváků,“ uvádí Nela Pavlousková, generální ředitelka TV Channels, SECOM Group.

Vedle nové stanice nabídne SledovaniTV v září také dvojici promokanálů Sport1 a Viasat Epic Drama, které budou po celý měsíc dostupné všem uživatelům bez ohledu na jejich předplacený balíček. Sport1 potěší především sportovní fanoušky, mimo jiné přenosy z nové sezony italské Serie A. Viasat Epic Drama pak nabídne výběr historických a dobových seriálů, kriminálních příběhů a dramat z evropské i světové produkce.

zdroj: SledovaniTV

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