Nejtvrdší reality show FIGHT HOUSE míří na Prima COOL

Nejtvrdší reality show FIGHT HOUSE míří na Prima COOLDNES! | redakce | tisk | názory
Žádný komfort, minimum soukromí a neustálý tlak. Nová reality show FIGHT HOUSE postaví proti sobě dva týmy profesionálních bojovníků a ukáže je v situacích, v nichž nerozhoduje pouze fyzická připravenost, ale také charakter a schopnost fungovat v týmu.
Slovenská reality show FIGHT HOUSE odstartuje 29. září na Prima COOL, na obrazovkách ji budou diváci vídat vždy v úterý od 22.30 hodin, předpremiéra show startuje už 18. září na prima+. Do role kapitánů českého a slovenského týmu byli vybráni český rapper, textař a bubeník Marpo a slovenský komik a výrazná tvář sociálních sítí Bergino. Souboj obou kapitánů ale nezůstane pouze u dění v reality show. Jejich vzájemné střetnutí se uskuteční také 28. listopadu 2026 na galavečeru v Trenčíně.
Účastníci budou rozděleni do českého a slovenského týmu. Kapitánem slovenského výběru se stane Adam Berger, známý především jako Bergino. Český tým povede Otakar Petřina alias Marpo. Během společného pobytu čekají účastníky soutěže, tvrdá příprava i zápasy. Výsledky jednotlivých výzev a narůstající napětí mezi oběma tábory se stanou součástí příběhu celé show.
FIGHT HOUSE však nestojí pouze na soužití výrazných osobností před kamerami. Bojovníci musí zároveň trénovat, připravovat se na zápasy a zvládnout fyzické vyčerpání, shazování váhy i psychický tlak. „
Chtěli jsme zjistit, co zůstane z profesionálního bojovníka, když mu vezmete komfort. Když se nemůže opřít o své běžné zázemí, zaběhnutý režim ani klid a nemůže jednoduše odejít od lidí nebo situací, které mu nevyhovují. K tomu jsme přidali přirozenou rivalitu mezi Českem a Slovenskem a soutěže, v nichž každý reprezentuje svůj tým,“ říká Tomáš Tadlánek, promotér organizace PML, která za projektem FIGHT HOUSE stojí.
Právě ve chvílích vyčerpání se podle tvůrců naplno ukazuje charakter účastníků. Kamery zachycují únavu, frustraci, konflikty, strach i ego, ale také vznikající vztahy a okamžiky, kdy se člověk dostává na hranici svých fyzických či psychických sil. FIGHT HOUSE vychází ze světa profesionálního Muaythai, není však určen pouze fanouškům bojových sportů. Tréninky a zápasy doplňují osobní příběhy, emoce a týmová dynamika, díky nimž mohou diváci poznat bojovníky také mimo ring.
FIGHT HOUSE tak vytrhne účastníky z jejich běžného prostředí a vystaví je výraznému fyzickému i psychickému tlaku. Náročné tréninky, únava, shazování váhy, minimum soukromí, život pod jednou střechou i týmová rivalita vytvoří prostředí, v němž se účastníci ukážou bez filtrů. O jejich přízeň, výkony ani vztahy tak nepůjde jen během jednotlivých výzev, ale v každodenním soužití.
Některé zápasy i rivalita vyvrcholí na galavečeru PML, který se uskuteční 28. listopadu 2026 na galavečeru v Trenčíně. Síly změří samotní kapitáni, dále dvě influencerky a také výherci z každého týmu. Úplný vítěz reality show si odnese nejen hrdost a čest, ale i výhru 30 000 eur, tedy v přepočtu cca tři čtvrtě milionu korun. „
Marpo a Bergino pro nás nejsou jen dvě známá jména na plakátu. Každý z nich vede svůj tým a nese odpovědnost za své lidi. Během reality show mezi sebou soupeří Česko a Slovensko. Potom přijde 28. listopad a s ním velký galavečer v Trenčíně, na kterém se proti sobě postaví i samotní kapitáni,“ potvrzuje Tomáš Tadlánek, promotér organizace PML, která za projektem FIGHT HOUSE stojí.
FIGHT HOUSE bude pro českého diváka dostupný od 29. září na Prima COOL a už od 18. září v předpremiéře na streamovací platformě prima+. Slavnostní galavečer budou moci diváci sledovat unikátně pouze na Prima sport.
Na Slovensku reality show poběží od 18. září na JOJ play a od 25. září na stanici JOJ Plus.
zdroj: FTV Prima