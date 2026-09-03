TV Roma ukončila vysílání a vrátila licenci

TV Roma ukončila vysílání a vrátila licenciDNES! | redakce | tisk | názory
Na českém trhu již nepůsobí televizní stanice TV Roma. Stanice ukončila vysílání k 31. červenci 2026 a provozovatel stanice TV Roma, z.s., vrátil licenci na šíření programu prostřednictvím zvláštních přenosových systémů.
TV Roma byl poměrně mladý projekt. Stanice získala vysílací licenci 17. prosince 2024 a po spuštění vysílání se program postupně dostal do nabídek televizních operátorů jako Lepší.TV, SledovaniTV či Telly. Ve všech těchto platformách již program není k dispozici, vysílání bylo ukončeno a provozovatel vrátil vysílací licenci.
RRTV na svém jedenáctém zasedání brala na vědomí, že provozovateli zanikla licenci a společnosti o tom vydala osvědčení.
TV Roma se zaměřila na romskou hudbu, kulturu a aktuální dění.