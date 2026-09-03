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Rádio Spin může v Jihlavě změnit FM kmitočet a výkon

DNES! | redakce | tisk | názory

Stanice Rádio Spin může v Jihlavě změnit vysílací VKV/FM kmitočet a také vysílací výkon. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém 11. zasedání konaného 1. září 2026.

RRTV vyhověla požadavkům společnosti United Broadcasting, s.r.o. v případě jihlavského vysílače. Rozhlasová stanice Rádio Spin může na vysílači Jihlava - Holý Vrch změnit kmitočet z 96,2 MHz na 104,1 MHz. Vedle toho může být výkon vysílače šestinásobně vyšší - tedy z původních 50 Wattů se může navýšit na 300 Wattů. Tím by se mělo podstatně zlepšit pokrytí města a blízkého okolí.

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