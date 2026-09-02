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Polské FTA kanály Power TV, Nuta Gold a další mění TP

DNES! | redakce | tisk | názory

Polské volně ( FTA) vysílané hudební a zábavní televizní stanice Power TV, Home TV, Nuta TV a Nuta Gold začaly vysílat z nového transpondéru. Vše tedy směřuje k dalšímu stěhování programů na nové vysílací parametry.

Uvedené stanice se naposledy stěhovaly na nový (dosavadní) kmitočet v květnu letošního roku. Čtyřka programů se i na nové kapacitě vysílá v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení. Vysílání je nadále poskytováno zdarma (FTA).

nové technické parametry - Power TV, Nuta TV, Nuta Gold, Home TV:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - Power TV, Nuta TV, Nuta Gold, Home TV:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

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TV program

kanál CT1 20:10 Talk show Na jednoho
20:55 Vyprávěj
21:50 Filter (1/6)
kanál CT2 20:00 Evropa z výšky
20:50 Hledání ztracených světů (1/6)
21:20 Honosné evropské hrady a zámky
kanál NOVA 20:20 SuperStar (1)
22:35 Kriminálka Las Vegas X (23)
23:35 Kriminálka Miami X (4)
kanál PRIMA 20:15 Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2 (2)
21:40 Dvojka na zabití (2)
22:55 Malý pitaval z velkého města (1)
kanál SEZNAM 20:10 Pod Jezevčí skálou
21:55 Poklad byzantského kupce
23:55 Profesionálové (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v jaskyniach Régulus
22:05 Tulák 9: Pokušenie zla
23:43 Astrid a Raphaëlle IV
kanál DVOJKA 20:10 Fascinujúci svet húb
21:05 Kronika budúcich katastrof (1/2)
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože II.
21:45 Na nože II.
22:55 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:05 Mami, ožeň mě!
23:25 Doktor z hor I. (12)

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