Polské FTA kanály Power TV, Nuta Gold a další mění TP

Polské FTA kanály Power TV, Nuta Gold a další mění TPDNES! | redakce | tisk | názory
Polské volně ( FTA) vysílané hudební a zábavní televizní stanice Power TV, Home TV, Nuta TV a Nuta Gold začaly vysílat z nového transpondéru. Vše tedy směřuje k dalšímu stěhování programů na nové vysílací parametry.
Uvedené stanice se naposledy stěhovaly na nový (dosavadní) kmitočet v květnu letošního roku. Čtyřka programů se i na nové kapacitě vysílá v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení. Vysílání je nadále poskytováno zdarma (FTA).
nové technické parametry - Power TV, Nuta TV, Nuta Gold, Home TV:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - Power TV, Nuta TV, Nuta Gold, Home TV:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA