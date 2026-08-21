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STVR spustila novou audio platformu AUDIO STVR

DNES! | redakce | tisk | názory

Rozsáhlý audio obsah veřejnoprávního média dostupný na jednom místě a bezplatně. Slovenská televize a rozhlas přináší veřejnosti novou AOD platformu.

Pod značkou AUDIO STVR se skrývá největší digitální knihovna slovenského audio obsahu. Posluchači získají bezplatný přístup k relacím Slovenského rozhlasu, podcastům, živému vysílání rozhlasových programových služeb, ale i k bohaté nabídce pohádek. K dispozici je více než milion minut poutavého materiálu.

Nová platforma představuje jeden z nejvýznamnějších digitálních projektů STVR v oblasti zpřístupňování audio obsahu. Jejím cílem je přinést veřejnosti uživatelsky přívětivé prostředí, moderní design a funkcionality, které usnadní objevování a poslech bohaté audio nabídky STVR kdykoli a zdarma.

AOD platforma AUDIO STVR sjednotí desetiletí rozhlasové tvorby s novými formáty určenými pro digitální generaci posluchačů. Platforma nabízí obsah všech programových služeb Slovenského rozhlasu včetně pořadů, které z důvodu licenčních práv nejsou dostupné na komerčních platformách.

V jedné službě jsou dostupné aktuální zpravodajské a publicistické formáty, podcasty, rozhlasové hry, dramatická tvorba, pohádky pro děti, vzdělávací obsah, pořady o historii, vědě, společnosti, kultuře či hudbě. Mimořádné zastoupení bude mít i regionální obsah a tvorba, která reflektuje rozmanitost slovenských regionů a komunit. Součástí je i historická sekce zaměřená na Slovenský rozhlas, ve které najdou uživatelé příběh STVR v době Československa a unikátní historické nahrávky z minulého století.

Nová audio platforma zároveň představuje důležitý nástroj na ochranu a zpřístupňování národního kulturního dědictví. STVR prostřednictvím ní přináší posluchačům díla, hlasy, příběhy a umělecké výkony, které formovaly slovenský rozhlasový prostor napříč generacemi. Digitální zpřístupnění této tvorby umožní její zachování a předání budoucím generacím v podobě, která odpovídá současným technologickým standardům.

Součástí služby je i bezplatný uživatelský účet, který umožní personalizaci obsahu, ukládání pořadů a epizod mezi oblíbené, vytváření vlastních seznamů pro poslech, historii přehrávání či plynulé pokračování v poslechu na různých zařízeních.

Platforma je dostupná prostřednictvím webového prohlížeče na počítačích, tabletech i mobilních zařízeních na stránce audio.stvr.sk. Zároveň je pro veřejnost zpřístupněna jako mobilní aplikace pro systémy Android a iOS s podporou pro Apple CarPlay a Android Auto, díky čemuž bude možné poslouchat obsah pohodlně i během cestování.

zdroj: STVR

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