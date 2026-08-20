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Politika není pro holky - nový dokument na HBO

DNES! | redakce | tisk | názory

V den, kdy si Česká republika a Slovensko připomínají výročí srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, uvede HBO Max premiéru silného dokumentárního filmu Politika není pro holky režisérky a producentky Volii Chajkouskayi.

Snímek přináší intimní a zároveň strhující pohled na události, které následovaly po zmanipulovaných prezidentských volbách v Bělorusku v roce 2020, a na ženy, které se staly symbolem odporu proti autoritářskému režimu.

Když byli hlavní opoziční kandidáti před volbami uvězněni a umlčeni, zdálo se, že demokratická opozice ztratila šanci. Právě tehdy však do centra dění vstoupily ženy. Postavami filmu jsou Svjatlana Cichanouská, Nadzeya a Masha, z nichž každá svým vlastním způsobem představuje výraznou tvář prodemokratického hnutí a odporu proti režimu Alexandra Lukašenka, který Bělorusku vládne dodnes.

Po prezidentských volbách v roce 2020 vyšly do ulic po celé zemi statisíce lidí požadujících důstojnost, svobodu a demokratickou změnu.

Politika není pro holky však není pouze příběhem politického odporu. Je také osobní výpovědí samotné režisérky Volii Chajkouskayi, běloruské filmařky žijící v Estonsku. Neschopná vrátit se do své vlasti sledovala revoluci z dálky, organizovala solidární akce v Tallinnu a současně dokumentovala dění kamerou. Během pěti let natáčení se její film proměnil z kroniky historických událostí v hluboce osobní cestu za překonáním strachu, mlčení a zkušenosti exilu.

Film vznikl jako mezinárodní koprodukce (CZ, US, FRA, EST) a zachycuje události, které následovaly po prezidentských volbách v Bělorusku v roce 2020.

Prostřednictvím osobních příběhů žen stojících v čele prodemokratického hnutí přináší jedinečné svědectví o občanské odvaze, boji za svobodu a obraně demokratických hodnot. Film je především připomínkou toho, jak křehká demokracie v dneších dobách je.

Společnost HBO Europe včele s producentkami Hankou Kastelicovou a Terezou Bóna Keilovou film sedm let koprodukovala a vyvíjela společně s režisérkou filmu Voliou Chajkouskayiou. Dalším významným koproducentem je I Česká televize.

Dokument měl světovou premiéru na mezinárodních filmových festivalech a následně bude uveden na HBO a HBO Max v řadě evropských zemích. Na streamovací platformě HBO Max bude film uveden 21. srpna 2026, a to v Čechách, na Slovensku, Norsku, Švédsku, Dánsku, Finsku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Moldavsku, v Adriatických zemích, Bulharsku, Španělsku, Portugalsku, Holandsku, Řecku a v Turecku.

zdroj: WBD

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