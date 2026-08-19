Tenisové léto vrcholí. US Open se vrací na HBO Max a Eurosport

Tenisové léto vrcholí. US Open se vrací na HBO Max a EurosportDNES! | redakce | tisk | názory
Tenisový areál ve Flushing Meadows v New Yorku není slavný jen svými modrými kurty, ale také elektrizující atmosférou, kterou si na US Open pokaždé pochvalují jak návštěvníci, tak samotní hráči.
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) se ji letos opět pokusí co nejvěrněji zprostředkovat fanouškům v Evropě, přičemž vůbec poprvé bude mít na starost také hlavní televizní produkci celého grandslamu. Na jejím zajištění se dohodla s Americkou tenisovou asociací (USTA).
Všechny zápasy i komplexní doprovodné vysílání turnaje, kterého se letos zúčastní přes čtyři stovky nejlepších tenistů a tenistek, bude možné sledovat na streamovací platformě HBO Max.
I v průběhu amerického grandslamu budou moci uživatelé využívat pokročilé funkce, které platforma HBO Max nabízí. Funkce Key Moments umožní snadno přejít ke klíčovým okamžikům zápasů, zatímco díky Multiview budou fanoušci moci sledovat až čtyři utkání současně.
Komplexní pokrytí US Open nabídne také Eurosport, který bude turnaj vysílat na 45 evropských trzích. Stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 odvysílají celkem 265 hodin živých přenosů. Bezplatné webové, mobilní a další digitální platformy Eurosportu pak v průběhu turnaje přinesou také aktuální zpravodajství, rozhovory, analýzy, komentáře a další doprovodný obsah.
US Open na HBO Max odstartuje 24. srpna prvními živými přenosy z kvalifikace. Zajímavou podívanou určitě nabídne také soutěž ve smíšené čtyřhře, která se loni poprvé přesunula do programu Fan Week a jejíž vítězové si rozdělí prémii ve výši jednoho milionu dolarů. Společně si zde zahrají například Aryna Sabalenka s Novakem Djokovićem, Iga Świątek s Casperem Ruudem nebo Taylor Townsend s Alexanderem Zverevem. Na Eurosportu bude vysílání zahájeno v neděli 30. srpna prvními zápasy hlavní soutěže dvouhry.
US Open následuje po dosud nejrozsáhlejším pokrytí Roland-Garros v historii WBD. Letos v létě strávili diváci sledováním turnaje na HBO Max o 20 % více času než v roce 2025, zatímco Eurosport zaznamenal rekordní sledovanost v Německu, Itálii a Polsku. Na poslední grandslam letošní sezóny pak naváže exkluzivní vysílání Laver Cupu, který se uskuteční od 25. do 27. září v Londýně.
Klíčová data US Open 2026:
* 24.-27. srpna - kvalifikace mužské a ženské dvouhry
* 25.-26. srpna - soutěž ve smíšené čtyřhře
* 30. srpna - 1. září - 1. kolo
* 2.-3. září - 2. kolo
* 4.-5. září - 3. kolo
* 6.-7. září - osmifinále
* 8.-9. září - čtvrtfinále
* 10. září - semifinále ženské dvouhry
* 11. září - semifinále mužské dvouhry a finále ženské čtyřhry
* 12. září - finále ženské dvouhry a finále mužské čtyřhry
* 13. září - finále mužské dvouhry
zdroj: WBD