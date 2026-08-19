FILMBOX+ Love and Crime uvede filmy Deník shopaholičky a Láska na zakázku

FILMBOX+ Love and Crime uvede filmy Deník shopaholičky a Láska na zakázkuDNES! | redakce | tisk | názory
Kanál FILMBOX+ Love & Crime v srpnu uvede hned dvě romantické komedie z pera režisérky a scénáristky Evy Toulové. Novinku Deník shopaholičky mohou diváci vidět 22.8. od 20:00. Oblíbenou Lásku na zakázku pak o týden později 29.8.
Deník shopaholičky se přitom na televizní obrazovky dostane jen pár měsíců po své premiéře.
Deník shopaholičky (2025)
Výprodeji posedlou Kláru (Barbora Seidlová) čeká velká rána. Zatímco nakupovala, její manžel si našel mladší. Klára tak zůstává bez kreditky a bez jistot. Poprvé za dlouhé roky se musí postavit na vlastní nohy. Po sázce se sestrou na ni navíc čeká nelehký úkol - vyjít jen se stovkou na den. Uživit se, stihnout rande naslepo a najít sama sebe je větší oříšek, než se zdálo. Deník shopaholičky mohou diváci sledovat na FILMBOX+ Love & Crime 22.8. od 20:00.
Láska na zakázku (2024)
Práce snů se rychle může změnit v noční můru. Své o tom vědí Eva (Eva Toulová) a Vítek (Martin Kraus). Eva získává jako jediná žena prestižní pozici v pražské reklamní agentuře. Její sexistický šéf (Václav Vydra) však věci značně komplikuje. Vítek si zas otevírá vlastní hypnoterapeutickou ordinaci, ale naráží na soudy okolí, které jeho nezvyklé povolání nechápe. Vše se zamotá, když Eva dostane nečekanou zakázku - klientka si přeje, aby se do ní zamiloval její ex - Vítek. Eva by si však Vítka raději nechala pro sebe. Lásku na zakázku uvede FILMBOX+ Love & Crime 29.8. od 20:00.
Srpnové soboty s Evou Toulovou tak nabídnou dvojí dávku romantiky i humoru. Odlehčené komedie o lásce, nových začátcích a hledání sama sebe čekají na diváky na FILMBOX+ Love & Crime jako ideální tečka za létem.
zdroj: SPI / FilmBox