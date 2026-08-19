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FILMBOX+ Love and Crime uvede filmy Deník shopaholičky a Láska na zakázku

DNES! | redakce | tisk | názory

Kanál FILMBOX+ Love & Crime v srpnu uvede hned dvě romantické komedie z pera režisérky a scénáristky Evy Toulové. Novinku Deník shopaholičky mohou diváci vidět 22.8. od 20:00. Oblíbenou Lásku na zakázku pak o týden později 29.8.

Deník shopaholičky se přitom na televizní obrazovky dostane jen pár měsíců po své premiéře.

Film Láska na zakázku (foto: Bontonfilm, a.s.)
▲ Film Láska na zakázku (foto: Bontonfilm, a.s.)

Deník shopaholičky (2025)
Výprodeji posedlou Kláru (Barbora Seidlová) čeká velká rána. Zatímco nakupovala, její manžel si našel mladší. Klára tak zůstává bez kreditky a bez jistot. Poprvé za dlouhé roky se musí postavit na vlastní nohy. Po sázce se sestrou na ni navíc čeká nelehký úkol - vyjít jen se stovkou na den. Uživit se, stihnout rande naslepo a najít sama sebe je větší oříšek, než se zdálo. Deník shopaholičky mohou diváci sledovat na FILMBOX+ Love & Crime 22.8. od 20:00.

Láska na zakázku (2024)
Práce snů se rychle může změnit v noční můru. Své o tom vědí Eva (Eva Toulová) a Vítek (Martin Kraus). Eva získává jako jediná žena prestižní pozici v pražské reklamní agentuře. Její sexistický šéf (Václav Vydra) však věci značně komplikuje. Vítek si zas otevírá vlastní hypnoterapeutickou ordinaci, ale naráží na soudy okolí, které jeho nezvyklé povolání nechápe. Vše se zamotá, když Eva dostane nečekanou zakázku - klientka si přeje, aby se do ní zamiloval její ex - Vítek. Eva by si však Vítka raději nechala pro sebe. Lásku na zakázku uvede FILMBOX+ Love & Crime 29.8. od 20:00.

Srpnové soboty s Evou Toulovou tak nabídnou dvojí dávku romantiky i humoru. Odlehčené komedie o lásce, nových začátcích a hledání sama sebe čekají na diváky na FILMBOX+ Love & Crime jako ideální tečka za létem.

zdroj: SPI / FilmBox

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TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Doktor Martin (16/16)
22:00 Národní třída
kanál CT2 20:00 Četník ve výslužbě
21:45 Přerušené jaro
23:00 Pravda o útoku na Pearl Harbor (2/2)
kanál NOVA 20:25 Hell´s Kitchen Česko II (10)
21:25 Hell´s Kitchen Česko II (11)
22:35 Ulice (3741)
kanál PRIMA 20:15 Polda VI (8)
21:30 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (13)
21:15 Škola zlodějů 2
23:20 Maigret (44)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:50 Talkshow Tomáše Magnuska
21:45 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Alpách
22:00 Laura a tajomstvo nevesty, ktorá čakala pridlho
23:20 Astrid a Raphaëlle IV
kanál DVOJKA 20:10 Múú! Impozantné rohy (1/4)
21:00 Múú! Impozantné rohy (2/4)
21:55 Vzbura oceánov (5/8)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože II.
21:55 Utajený šéf III.
23:35 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:25 Doktor z hor I. (8)

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