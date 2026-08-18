Česká televize připomene srpnovou okupaci

Česká televize připomene srpnovou okupaciDNES! | redakce | tisk | názory
Pelíšky, Krycí jméno Holec, dokumenty věnované okupaci i písně Karla Kryla a Marty Kubišové nabídne Česká televize v pátek 21. srpna u příležitosti výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Tematický program nabídnou ČT1, ČT2 a ČT art. Události roku 1968 a jejich odkaz bude po celý den sledovat také ČT24.
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Výročí 21. srpna připomínáme prostřednictvím příběhů, které ukazují nejen samotnou okupaci, ale i její dopad na každodenní život, kulturu a další vývoj společnosti. Do programu jsme proto zařadili výrazné hrané filmy, dokumenty i hudební pořady, které nabízejí různé pohledy na událost, jež zásadně poznamenala československé dějiny a dodnes oslovuje diváky napříč generacemi,“ říká ředitel divize Program a digitální služby České televize Milan Fridrich.
Hlavním večerním titulem ČT1 budou v pátek 21. srpna od 20:15 Pelíšky. Divácky oblíbený film Jana Hřebejka zasazuje rodinné příběhy a generační střety do závěru šedesátých let a vrcholí srpnovou okupací. Ve 22:15 naváže koprodukční drama Krycí jméno Holec, které na pozadí skutečných událostí roku 1968 rozehrává střet životních postojů Východu a Západu. Den výročí uzavře ve 23:50 obrazový životopis Po stopách hvězd věnovaný Martě Kubišové.
ČT2 nabídne 21. srpna dokumenty i archivní hudební záznam. Odpolední blok otevře v 16:05 Ostravské jaro 1968. V 17:00 bude následovat unikátní záznam recitálu Karel Kryl 1969: Píseň skončila, žalář je naším domovem, pořízený norskou veřejnoprávní televizí, a v 17:25 dokument Invaze 1968. Ruský pohled, založený na výpovědích sovětských vojáků, novinářů a disidentů. Ve 21:35 uvede závěrečný díl trilogie Přerušené jaro s názvem Normalizační noc.
Na ČT art se večer 21. srpna propojí připomínka výročí s hudbou. Ve 20:15 nabídne záznam Golden Kids Comeback II a ve 20:55 Koncert pro Martu, poctu Martě Kubišové a jejím písním.
Tematické pořady nabídne Česká televize také v dalších dnech. Ve čtvrtek 20. srpna nabídne ČT1 v 9:55 portrét Marty Kubišové z cyklu Neobyčejné životy, ČT2 ve 14:20 premiéru bulharského dokumentu Nejsem zlý člověk a ve 21:55 druhý díl trilogie Přerušené jaro s názvem Srpen jako kladivo. V neděli 23. srpna uvede ČT1 ve 14:10 filmový muzikál Rebelové a ČT art ve 22:45 Televizní písničky a songy Karla Kryla. Výběr uzavře 24. srpna ve 12:45 na ČT2 dokument Plíživá kontrarevoluce v Semilech 1968.
Výročí bude po celý pátek 21. srpna sledovat také ČT24. Nabídne živé zpravodajské vstupy z Prahy i regionů, přímý přenos pietního aktu u budovy Českého rozhlasu a v průběhu celého dne rozhovory s pamětníky, historiky a odborníky. Ty se zaměří na dění v Praze i dalších regionech.
zdroj: ČT