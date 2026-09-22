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Oneplay Sport se rozšiřuje o hokejové přenosy z Univerzitní ligy

DNES! | redakce | tisk | názory

Oneplay Sport rozšiřuje hokejovou nabídku o Univerzitní ligu ledního hokeje. V sezoně 2026/2027 odvysílá celkem 28 přímých přenosů. První duel je na programu 8. října.

Divákům se tak otevírá další prostředí českého hokeje, které propojuje hokejovou rivalitu, vysokoškolské prostředí a velká utkání před zaplněnými tribunami.

Univerzitní liga má za sebou rekordní sezonu. Na její zápasy přišlo poprvé více než 100 tisíc diváků. Výrazným vrcholem byla Bitva o Prahu, kterou sledovalo 9 319 fanoušků, což znamenalo nový rekord návštěvnosti univerzitního sportu v Česku. Mistrovský titul získali potřetí v řadě UK Kings Prague, kteří ovládli premiérové Final Four v pražském Edenu.

Univerzitní liga na Oneplay Sport (foto: Oneplay)
▲ Univerzitní liga na Oneplay Sport (foto: Oneplay)

Blíž mladým fanouškům
Pro Oneplay Sport je zařazení Univerzitní ligy nejen rozšířením hokejových přenosů, ale také příležitostí oslovit mladší generaci diváků. Významnou součástí vysílání proto nebude jen samotný zápas. Reportéři budou přibližovat dění na stadionech, atmosféru na tribunách, rivalitu škol i příběhy studentů, kteří kombinují hokej s vysokoškolským studiem.

Univerzitní liga v posledních letech výrazně roste a je opravdu pozoruhodné, co se kolem ní podařilo vybudovat. Dokáže přivést do hal tisíce mladých fanoušků, má velká derby, výraznou rivalitu škol a především vlastní energii. Právě mladší generaci chceme být blíž a Univerzitní liga nám k tomu nabízí přirozenou cestu. Budeme mít například reportéry přímo na místě a plánujeme ukázovat i dění kolem zápasu. Minimálně u dvou utkání vznikne vůbec poprvé v historii Univerzitní ligy plnohodnotné televizní studio,“ říká Marek Kindernay, Head of Oneplay Sport.

Na výrobě přenosů se bude podílet zkušený tým Oneplay Sport, který má dlouholetou praxi s vysíláním nejvyšší domácí hokejové soutěže. Zkušenosti z Tipsport extraligy chce využít při televizním zpracování Univerzitní ligy, zároveň ale zachovat její vlastní charakter a bezprostřednost.

Aktuální ročník Univerzitní ligy tvoří 12 týmů z různých částí Česka. Soutěž nabízí vedle klasického ligového programu také tradiční univerzitní derby a velké jednorázové akce, které patří k jejím návštěvnicky nejvýraznějším událostem.

Nový obsah na Oneplay Sport
Univerzitní liga je další novinkou v hokejovém programu Oneplay Sport pro sezonu 2026/2027. Již ve středu 23. září odstartuje nová pravidelná hokejová show Krosček s moderátorem Janem Homolkou.

Oneplay Sport je domovem hokeje a dlouhodobě tuto roli dál rozvíjíme. Tipsport extraliga je základem, Krosček přináší originální pohled na hokejové dění a teď přidáváme Univerzitní ligu, která oslovuje trochu jiné publikum a má úplně odlišnou atmosféru. Pro naše diváky je to další atraktivní obsah, na který se mohou v průběhu celé sezony těšit,“ doplňuje Marek Kindernay.

Oneplay Sport, který je součástí tarifního plánu Oneplay Extra Sport a tarifu Maximum, nabízí v průběhu sezony více než 400 přímých přenosů z Tipsport extraligy. Fanouškům zůstávají k dispozici také funkce platformy Oneplay. Multidimenze umožňuje sledovat více utkání současně, součástí služby jsou podrobné statistiky, možnost zpětného přehrání až sedm dnů i automaticky generované sestřihy a klíčové momenty jednotlivých zápasů.

zdroj: Oneplay

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