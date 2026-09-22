Nejluxusnější cesty vlakem: Skotsko na Prima ZOOM

Nejluxusnější cesty vlakem: Skotsko na Prima ZOOMDNES! | redakce | tisk | názory
Čtyřdílný cestopisný dokumentární seriál, jehož hlavní hvězdou je skotský herec Alan Cumming, který je aktuálně v Americe známý jako moderátor detektivní hry Zrádci. Na Prima ZOOM se tentokrát vydává na cestu po Skotsku palubou legendárního luxusního vlaku Royal Scotsman. Nejde ale jen o cestopis - Cumming nahlíží i do zákulisí provozu vlaku, kuchyně, servisu a života jeho hostů.
Podívejte se, jak vypadá luxus na kolejích, s Prima ZOOM. Od pondělí 28. 9. 21.00 hodin v doku sérii Nejluxusnější cesty vlakem: Skotsko.
Royal Scotsman je pojízdný luxusní hotel. Vlak má deset vozů, luxusní spací kabiny, dva jídelní vozy, lázeňský vůz a vyhlídkový vůz s barem. Je označován za jediný lázeňský vlak v Evropě. Personál mu přezdívá „house party on wheels“ - večírek/domácí party na kolejích. Moderátor Alex Cumming se podívá i do kuchyně, kde vznikají jednotlivá menu přímo během jízdy, a zkouší si také práci obsluhy.
Jedna z epizod například ukazuje, jak se vlak po návratu z cesty kompletně uklízí od podlahy až po koupelny, než se vydá na další cestu.
Seriál má celkem 4 epizody, každá má přibližně 47 minut.
Výlet vlakem je zároveň záminkou k poznávání historických a přírodních míst:
1. díl: Edinburgh, Lochaber, Silver Sands of Morar, Glenfinnan Monument a West Highland Line.
2. díl: ostrov Bute a Mount Stuart, venkovské Skotsko, hledání potravy v přírodě a koupání v divočině. Cumming se dostane také k vzácnému výtisku Shakespearova First Folia z roku 1623.
3. díl: historické bojiště Culloden, Plockton, pozorování tuleňů a tradice skotských honáků dobytka.
4. díl: posvátný ostrov Iona, slavná Fingalova jeskyně na ostrově Staffa, Oban a Scone Palace.
Royal Scotsman není obyčejný turistický vlak. Tohle je asi největší tahák celého pořadu. Royal Scotsman je v podstatě luxusní hotel na kolejích.
Má 10 vozů, v nichž jsou:
* 22 ložnicových kabin pro maximálně 40 hostů
* dva jídelní vozy
* vlastní profesionální kuchyně
* personální zázemí
* spa vůz
* především nádherný vyhlídkový vůz s barem a otevřenou vyhlídkovou plošinou.
A právě vyhlídková plošina je velmi zajímavá - podle pořadu jde o jedinou venkovní vyhlídkovou plošinu na vlaku v Evropě.
Třídenní cesta Royal Scotsman může stát až kolem 7 000 liber na osobu.
Jde tedy docela atraktivní mix luxusu, skotské historie, gastronomie, železnice a osobního cestopisu.
zdroj: FTV Prima