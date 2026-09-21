VTM XMAS - další vánoční kanál v provozu

VTM XMAS - další vánoční kanál v provozuDNES! | redakce | tisk | názory
V provozu je další vánoční televizní kanál, který je šířen přes satelit. Nový pop-up (dočasný) kanál tentokrát k divákům nepřichází z Velké Británie, ale z Belgie.
Belgická společnost DPG Media dočasně rebrandovala svůj FAST kanál VTM Series na VTM XMAS. Místo seriálů s lékařskou tematikou se k divákům dostává obsah, který spojuje celé rodiny - zimní období a nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.
Posláním těchto vánočních kanálů je navodit tu správnou předvánoční atmosféru. Divákům nabídnout odpovídající obsah a zadavatelům reklam prostor k oslovení specifické skupiny diváků.
Stanice VTM XMAS je součástí platformy TV Vlaanderen, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+ na satelitu Astra 3C. Stanice je poskytována jako placený program a vysílání je v tomto případě zakódované a dostupné jen divákům zmíněné DTH platformy.
technické parametry - VTM XMAS:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Mediaguard + Viaccess + Nagra MA